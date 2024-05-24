Samsung вимагає, щоб незалежні майстерні розкривали дані клієнтів та «розбирали» пристрої з неоригінальними запчастинами

Власники пристроїв Samsung зіткнулися з неочікуваною проблемою. Виявилося, що компанія вимагає від сторонніх ремонтних майстерень розкривати персональну інформацію про клієнтів, які принесли в ремонт непрацюючу техніку Samsung.

Отже, якщо користувач приносить свій пристрій Samsung для ремонту в незалежну майстерню, Samsung вимагає, щоб майстерня надіслала корейській компанії ім’я, контактну інформацію, ідентифікатор пристрою та характер скарги. Ба більше, якщо виявиться, що пристрій раніше був відремонтований за допомогою компонентів не від Samsung, компанія вимагає від закладу «негайно розібрати» пристрій і «негайно повідомити» компанію.

Ці вимоги стали відомими завдяки аналізу контракту, який Samsung вимагає від усіх незалежних ремонтних майстерень підписувати в обмін на продаж їм оригінальних запчастин. Такі вимоги можуть засмутити користувачів, оскільки мало хто зрадіє розповсюдженню їхніх персональних даних без згоди та ще й вимозі привести пристрій в непридатність.

Експерти заявляють, що споживачі в США мають право використовувати сторонні запчастини для ремонту пристроїв, якими вони володіють, відповідно до федерального Закону про гарантії Магнусона Мосса, який регулює гарантії на споживчі товари в США. В деяких штатах, як от Нью-Йорк, Міннесота та Каліфорнія, через місцеве законодавство контракти, які вимагає Samsung, взагалі будуть незаконними.

Також зазначається, що створення додаткових перешкод для ремонту пристроїв може завдати шкоди як безпеці пристроїв, так і навколишньому середовищу, оскільки пристрої, які підлягають ремонту, потрапляють на звалища.

Слід додати, що за кілька годин до розголосу цієї інформації відомий продавець запчастин та блог з ремонту iFixit оголосив, що він припиняє співпрацю з Samsung менш ніж через 2 роки після оголошення партнерства.

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«Підхід Samsung до ремонтопридатності не узгоджується з нашою місією», — йдеться в заяві iFixit.

iFixit посилається на високі ціни на запчастини Samsung і неремонтопридатність пристроїв Samsung як причини для припинення співпраці.

Джерело: Engadget