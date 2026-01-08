Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?

Gemini Enterprise / ITC

Передплата Gemini Enterprise призначена для корпоративних користувачів, однак Google пропонує випробувати її всім і безплатно — протягом 1 місяця.

Що пропонує передплата?

Доступ до Gemini 3 Pro

Модель Veo 3.1 для генерації відео

Нейромережа Nano Banana для створення зображень.

Як отримати?

Перейдіть на сторінку Gemini Enterprise

Оберіть внизу передплату Business edition

Натисніть “Почати 30-денний пробний період”

Авторизуйтесь в акаунті Google

Підтвердьте свої прізвище та ім’я

Далі вас перенаправлять у звичний чат з Gemini. Жодних платіжних даних вводити непотрібно. Тестовий період Enterprise діятиме протягом 30 днів, продовження передплати коштуватиме $21 на місяць (але виключно, якщо ви підтвердите це вручну і введете необхідні реквізити).

Від звичайної передплата вирізняється тим, що має вищі ліміти, дозволяє працювати командами, підключати співробітників та внутрішні платформи на кшталт Office 365, а також створювати агентів.

Нагадаємо, що у грудні OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4.