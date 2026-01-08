Новини ШІ 08.01.2026 comment views icon

Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Google роздає місяць передплати Gemini Enterprise з Veo 3.1 і Nano Banana: як отримати?
Gemini Enterprise / ITC

Передплата Gemini Enterprise призначена для корпоративних користувачів, однак Google пропонує випробувати її всім і безплатно — протягом 1 місяця.

Що пропонує передплата?

  • Доступ до Gemini 3 Pro
  • Модель Veo 3.1 для генерації відео
  • Нейромережа Nano Banana для створення зображень.

Як отримати?

  • Перейдіть на сторінку Gemini Enterprise
  • Оберіть внизу передплату Business edition
  • Натисніть “Почати 30-денний пробний період”
  • Авторизуйтесь в акаунті Google
  • Підтвердьте свої прізвище та ім’я

Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise з Veo 3.1 і Nano Banana: як отримати?

Далі вас перенаправлять у звичний чат з Gemini. Жодних платіжних даних вводити непотрібно. Тестовий період Enterprise діятиме протягом 30 днів, продовження передплати коштуватиме $21 на місяць (але виключно, якщо ви підтвердите це вручну і введете необхідні реквізити).

Від звичайної передплата вирізняється тим, що має вищі ліміти, дозволяє працювати командами, підключати співробітників та внутрішні платформи на кшталт Office 365, а також створювати агентів.

Нагадаємо, що у грудні OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4.

OpenAI запустила “захищений” розділ ChatGPT Health для медичних консультацій

