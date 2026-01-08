OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій

Новини ШІ 08.01.2026 comment views icon

OpenAI перетворює ChatGPT на “кишенькового лікаря” з запуском спеціалізованого розділу для медичних консультацій. По суті, він легалізує і нібито убезпечує все те, чим користувачі займалися раніше — згідно з внутрішньою статистикою, чатбот отримує щотижнево близько 230 млн запитів, пов’язаних зі здоров’ям.

Сервіс ChatGPT Health дозволяє завантажувати медичні карти та під’єднувати зовнішні джерела даних, на кшталт Apple Health, MyFitnessPal чи Peloton. Головна особливість нового режиму — ізоляція даних. OpenAI обіцяє, що інформація Health шифруватиметься окремо і не використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту.

OpenAI запустила сервіс ChatGPT Health для медичних консультацій

У США для інтеграції з реальними медичними записами можна використати платформу b.well, яка теоретично дозволить боту бачити аналізи та висновки лікарів напряму, а не зі слів користувача.

В розробці ChatGPT Health взяли участь 260 лікарів, однак компанія убезпечила себе від відповідальності з попередженнями, що сервіс не є медичною послугою і не призначений для діагностики.

Розділ ChatGPT Health початково доступний невеликій тестовій групі, решта — можуть приєднатись до списку очікування. OpenAI заявляє, що планує зробити розділ здоров’я доступним для всіх користувачів в Інтернеті та iOS найближчими тижнями.

Раніше в ChatGPT запустили персональні підсумки року та магазин застосунків, тоді як для українців зробили доступною “бюджетну” передплату ChatGPT Go за $4.

Вийшов генератор зображень ChatGPT Images — як Nano Banana, тільки від OpenAI

Джерело: OpenAI

