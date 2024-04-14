Google додав у Chrome попередній перегляд камери та мікрофона для сервісів відеозв’язку

Google додає у Chrome функцію попереднього перегляду відео та аудіо з камери користувача, для застосування у сервісах відеозв’язку, які працюють через браузер (Zoom, Google Meet). Екран попереднього перегляду Chrome дозволить налаштувати камеру та мікрофон у Windows 11 та Windows 10.

Зараз у Google Chrome неможливо попередньо переглянути власну камеру або аудіо під час надання сайтам доступу до них. Документація Google підтверджує, що Chrome отримає попередній перегляд камери та мікрофона в режимі реального часу.

У 123 версії Chrome функцію вмикає експериментальний прапорець «chrome://flags#camera-mic-preview», після увімкнення треба перезапустити браузер. Chrome також дозволяє вибрати камеру та аудіопристрій перед тим, як надати сайту доступ до них. Це дозволяє заблокувати доступ до небажаних камер та мікрофонів на рівні браузера.

«Користувачі з декількома пристроями зможуть вибрати камеру або мікрофон під час запиту дозволів, якщо тільки сайт не запросив конкретний пристрій через getUserMedia()», — йдеться у документах Google.

Як зазначається в документації Mozilla, функція getUserMedia дозволяє сайту запитувати певний тип обладнання, наприклад, аудіопристрій з певною функцією, наприклад, вбудованим шумозаглушенням, або камеру з високою роздільною здатністю.

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Це не вплине на попередній перегляд, який пропонують вебпрограми для відеоконференцій, як Microsoft Teams або Zoom, але забезпечить більший контроль над камерою та звуком. Вікно попереднього перегляду має форму закругленого прямокутника. Для мікрофона вказівники максимального та наявного рівня звуку, останній оновлюється 5 разів на секунду для більш плавного зворотного зв’язку.

Джерело: Windows Latest