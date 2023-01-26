Google дозволила сторонні платіжні сервіси в індійському Play Store — після того, як її оштрафували на $113 млн

Минулого року Комісія з конкуренції Індії (CCI) оштрафувала Google на $113 млн за обмеження платіжних послуг третіх сторін, а також почала розслідувати інші антиконкурентні дії компанії. Апеляцію Google до Верховного суду відхилили — тож компанія все-таки змінила свої угоди з виробниками телефонів і послабила деякі правила для користувачів.

Починаючи з наступного місяця, користувачі Android в Індії зможуть використовувати сторонні сервіси для купівлі програм та ігор, а також зможуть обирати іншу пошукову систему за умовчанням. Що стосується виробників смартфонів, то їм дозволять ліцензувати окремі програми Google для попереднього встановлення на пристрої, які вони постачають (раніше виробників змушували ліцензувати одразу весь пакет програм Google).

Компанія планує знову оскаржити рішення CCI, але наразі працює над впровадженням наступних змін:

Виробники оригінального обладнання зможуть ліцензувати окремі програми Google для попереднього встановлення на своїх пристроях.

Користувачі Android зможуть налаштувати свої пристрої відповідно до уподобань, зокрема встановити альтернативу пошукову систему за умовчанням на екрані вибору.

Оновлюються вимоги до сумісності з Android, аби партнери могли створювати несумісні або розгалужені варіанти.

Оплата за вибором користувача буде доступна для всіх програм та ігор з наступного місяця. Розробники можуть запропонувати користувачам вибрати альтернативну платіжну систему поряд із платіжною системою Google Play під час купівлі цифрового вмісту в програмі.

Android вже підтримує установку програм зі сторонніх джерел, а нещодавно Google додала можливість автоматичного оновлення для сторонніх програм і магазинів програм.

Індія є основним ринком для Google, де техногігант має понад пів мільярда користувачів. За даними дослідницької компанії Counterpoint, понад 97% усіх смартфонів в Індії працюють під керуванням мобільної операційної системи Google Android. Компанія вклала у країну мільярди за останнє десятиліття і перебуває у процесі інвестування ще 10 мільярдів доларів

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Кілька днів тому під тиском CCI Google також дозволила стороннім магазинам застосунків розміщуватись у Google Play Store.

Джерело: gsmarena