Google дозволила змінити "невдалі" адреси електронної пошти в Gmail

Google запускає нову функцію, яка дозволить змінювати адресу електронної пошти в акаунті компанії і позбавитись “помилок юності”.

Що важливо: на сторінці підтримки зазначається, що опція поширюватиметься й на скриньки типу @gmail.com. Раніше така можливість була доступною лише для тих, хто прив’язав до акаунту Google пошту сторонніх постачальників.

Google пише, що процес “розгортається поступово для всіх користувачів”. Цікаво, що сторінка з цією інформацією зараз доступна лише мовою хінді.

“Адреса електронної пошти, пов’язана з вашим обліковим записом Google — це адреса, яку ви використовуєте для входу в служби Google”, — пояснює компанія. “Вона допомагає вам та іншим ідентифікувати ваш обліковий запис. За бажання ви можете змінити адресу облікового запису Google, яка закінчується на gmail.com, на нову адресу електронної пошти, яка закінчується на gmail.com”.

Після змін, на початкову електронну адресу все ще надходитимуть листи і вона буде доступна для входу в акаунт, як і нова. Зміни можна внести лише раз на 12 місяців.

Ось, що конкретно відбуватиметься після оновлення, згідно Google:

Стара адреса електронної пошти у вашому обліковому записі Google, яка закінчується на gmail.com, буде встановлена ​​як псевдонім.

Ви отримуватимете електронні листи як на стару, так і на нову електронні адреси.

Доступ до даних у вашому обліковому записі, включаючи фотографії, повідомлення та електронні листи, надіслані на стару адресу електронної пошти, буде збережено.

Можна будь-коли повторно використати свою стару адресу електронної пошти для облікового запису Google. Однак ви не зможете створити нову (або видалити її) протягом наступних 12 місяців.

Ви можете входити в сервіси Google, такі як Gmail, Карти, YouTube, Google Play або Диск, використовуючи свою стару або нову адресу електронної пошти.

Кожен обліковий запис може змінити свою адресу @gmail.com лише тричі (тобто загалом можуть існувати не більше 4 адрес).

Стара адреса лишається за вами й не може бути використана іншим користувачем.

Google попереджає, що стара адреса Gmail все ще відображатиметься в “деяких” випадках, але, як приклад наводить лише старі події в Календарі.

Коли функція запрацює, змінити адресу Gmail можна через розділ “Мій обліковий запис”.

