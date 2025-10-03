Новини Софт 03.10.2025 comment views icon

Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно

Катерина Даньшина

Користувачі Gmail можуть надсилати "захищені" листи на альтернативні пошти
Клієнти Gmail отримали змогу надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно — а не лише користувачам поштового сервісу Google. 

Згідно з Neowin, користувачі клієнтського шифрування Gmail (CSE) в обліковому записі Google Workspace Enterprise Plus з доповненням Assured Controls тепер можуть надсилати електронні листи з наскрізним шифруванням будь-якому адресату. Тут мають на увазі альтернативних постачальників, на кшталт Outlook або ж користувацькі домени.

Попри те, що Gmail вже шифрує дані при передачі за допомогою TLSTLS (Transport Layer Security) — криптографічний протокол, що забезпечує безпечний обмін даними в інтернеті, шифруючи інформацію та підтверджуючи справжність учасників зв'язку. Є наступником старішого SSL і використовується в браузерах (для захисту веб-сайтів), електронній пошті, миттєвих повідомленнях та інших мережевих додатках., клієнтське шифрування забезпечить додатковий рівень захисту, перш ніж ваші дані потраплять на сервери Google — для “тіла” листа, зображень та вкладень (виняток лише для заголовка, що включає тему та ім’я одержувача). 

Користувачі Gmail можуть надсилати "захищені" листи на альтернативні пошти

Нова система обходить стару і досить “болісну” вимогу ручного обміну сертифікатами безпеки S/MIME між відправником та одержувачем. Натомість зовнішній одержувач отримує сповіщення електронною поштою і, щоб прочитати повідомлення, просто використовує посилання для входу через безпечний портал з тимчасовим гостьовим обліковим записом Google. Також потрібно буде підтвердити свою адресу електронної пошти, отримати код і після його введення слідувати інструкціям на екрані.

Користувачі Gmail можуть надсилати "захищені" листи на альтернативні пошти

Аби відправити електронний лист з E2EE через Gmail під час створення повідомлень натисніть:

  • Безпека повідомлень — Додаткове шифрування — Увімкнути.

Але переконайтесь, що зробили це, перш ніж почали писати чернетку електронного листа.

Користувачі Gmail можуть надсилати "захищені" листи на альтернативні пошти

Для адміністраторів опція надсилання електронних листів CSE зовнішнім отримувачам стандартно вимкнена, активувати її можна на рівні організаційного підрозділу та групи.

Раніше ми писали, що Google почав тестувати нові функції Chrome з цитування відео YouTube для пошуку серед іншого, а також запустив “бюджетний” тариф AI Plus в Україні з доступом до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast.

