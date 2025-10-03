Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно

Gmail / Depositphotos

Клієнти Gmail отримали змогу надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно — а не лише користувачам поштового сервісу Google.

Згідно з Neowin, користувачі клієнтського шифрування Gmail (CSE) в обліковому записі Google Workspace Enterprise Plus з доповненням Assured Controls тепер можуть надсилати електронні листи з наскрізним шифруванням будь-якому адресату. Тут мають на увазі альтернативних постачальників, на кшталт Outlook або ж користувацькі домени.

Попри те, що Gmail вже шифрує дані при передачі за допомогою TLS TLS (Transport Layer Security) — криптографічний протокол, що забезпечує безпечний обмін даними в інтернеті, шифруючи інформацію та підтверджуючи справжність учасників зв'язку. Є наступником старішого SSL і використовується в браузерах (для захисту веб-сайтів), електронній пошті, миттєвих повідомленнях та інших мережевих додатках., клієнтське шифрування забезпечить додатковий рівень захисту, перш ніж ваші дані потраплять на сервери Google — для “тіла” листа, зображень та вкладень (виняток лише для заголовка, що включає тему та ім’я одержувача).

Нова система обходить стару і досить “болісну” вимогу ручного обміну сертифікатами безпеки S/MIME між відправником та одержувачем. Натомість зовнішній одержувач отримує сповіщення електронною поштою і, щоб прочитати повідомлення, просто використовує посилання для входу через безпечний портал з тимчасовим гостьовим обліковим записом Google. Також потрібно буде підтвердити свою адресу електронної пошти, отримати код і після його введення слідувати інструкціям на екрані.

Аби відправити електронний лист з E2EE через Gmail під час створення повідомлень натисніть:

Безпека повідомлень — Додаткове шифрування — Увімкнути.

Але переконайтесь, що зробили це, перш ніж почали писати чернетку електронного листа.

Для адміністраторів опція надсилання електронних листів CSE зовнішнім отримувачам стандартно вимкнена, активувати її можна на рівні організаційного підрозділу та групи.

