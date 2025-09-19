Новини Софт 19.09.2025 comment views icon

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента

Вадим Карпусь

Google додає штучний інтелект Gemini до Chrome

Google оголосила про найбільше оновлення Chrome в історії браузера з новими функціями штучного інтелекту. Фактично мова йде про інтеграцію ШІ Gemini у браузер Chrome для комп’ютерів Mac і ПК. Користувачі Chrome у США отримають доступ першими, і Gemini зможе пояснювати складну інформацію на будь-якій вебсторінці.

У компанії з цього приводу заявляють:

“Сьогодні ми робимо ще один важливий крок, щоб зробити інтернет кращим, а браузер — розумнішим. Це не просто додаткові функції, а фундаментальна зміна природи перегляду, перехід від пасивного досвіду до проактивного та інтелектуального”.

Gemini у Chrome

Google прагне створити браузер, який виходить за межі “відтворення вебу”, використовуючи контекст — сторінки, які ви читаєте, чи вкладки, які відкриваєте. Тепер Chrome оснащений асистентом Gemini in Chrome, що може аналізувати сторінки та відповідати на питання про статті.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Gemini у Chrome

У правому верхньому куті браузера з’явиться невеликий символ Gemini, натиснувши на який можна буде обрати опції на кшталт “дізнатися про сторінку” або “дослідити тему”. За замовчуванням інтерфейс Ask Gemini відповідатиме на питання, пов’язані з відкритою вкладкою. Gemini у Chrome також запам’ятовуватиме відвідані вами сайти, щоб спрощувати повторний пошук потрібних сторінок.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Контекстний пошук AI Mode

Gemini у Chrome працюватиме з кількома вкладками одночасно, що зручно для порівняння й узагальнення інформації з різних сайтів. ШІ-помічник інтегрується із застосунками Google, такими як Calendar, YouTube і Maps, щоб, наприклад, знаходити конкретні моменти у відео на YouTube чи планувати зустрічі без виходу з вебсторінки.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
Інтеграція з YouTube

Адресний рядок

Великі зміни торкнуться й адресного рядка Chrome, відомого як Omnibox. Він отримає підтримку AI Mode, що базується на технологіях Google Search. Це вдосконалена версія AI Overviews, яка здатна обробляти складні, багаточастинні питання й відповідати у формі розмови.

Google інтегрує Gemini у Chrome: ШІ допоможе дізнатися про сторінку або дослідити тему та отримає можливості агента
AI Mode у Chrome

Адресний рядок також отримав контекстні підказки для пошуку, які пропонуватимуть додаткові питання залежно від контенту сторінки. Наприклад, при перегляді сайту з матрацами Omnibox може запропонувати пошукати: “Яка політика гарантії?”

Google повідомила, що контекстні підказки вже доступні у США, а AI Mode стане доступним наприкінці цього місяця. Обидві функції наразі працюють лише англійською і найближчим часом поширяться на інші країни.

Попри вражаючі нові можливості, Google наголошує, що генеративний ШІ ще перебуває у процесі розвитку, і користувачам варто перевіряти результати: на сторінці Gemini досі вказано попередження “Gemini може помилятися, тому перевіряйте інформацію”.

Захист і безпека

Розширений режим захисту Chrome, що використовує Gemini Nano для виявлення шахрайських схем із “підтримкою користувачів”, отримує оновлення для блокування сайтів із вірусами чи фіктивними розіграшами. Також Google інтегрує ШІ у менеджер паролів Chrome, дозволяючи змінювати скомпрометовані паролі одним кліком на підтримуваних сайтах — серед них Spotify, Duolingo, H&M, Coursera та інші.

Агентні можливості Gemini у Chrome

Google також працює над розширенням агентних функцій для ШІ-асистента. У найближчі місяці Gemini у Chrome зможе виконувати багатокрокові завдання — від замовлення продуктів до бронювання візиту до перукаря. Таким чином користувачі зможуть зайнятися іншими справами, “поки Chrome виконує рутинну роботу, перетворюючи 30-хвилинні завдання на процес у три кліки”.

Агентні можливості Gemini у Chrome

Асистент також допоможе знайти вебсторінки з історії перегляду. Наприклад, можна буде запитати: “Який сайт з горіховим письмовим столом я дивився минулого тижня?” — і Gemini зможе його відкрити.

Google також планує додати Gemini у застосунок Chrome для iOS найближчим часом.

Джерело: macrumors, neowin, theverge, techcrunch

