Новини Софт 05.02.2026 comment views icon

Google Meet отримав "живий" переклад в застосунках на Android та iOS

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Google Meet отримав "живий" переклад в застосунках на Android та iOS
"Живий" переклад у Google Meet

Після пандемії COVID-19 сервіси відеоконференцій стали базовим інструментом для роботи й навчання. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom та інші платформи постійно розширюють функціональні можливості. І тепер Google робить черговий крок — намагається зняти мовні бар’єри за допомогою перекладу мовлення в реальному часі.


У вебверсії Google Meet ця функція вже працює. На відміну від перекладених субтитрів, переклад мовлення дає змогу учасникам говорити рідною мовою, а платформа в реальному часі перетворює сказане на озвучений переклад. Google описує це як збереження “природного потоку розмови завдяки створенню аудіоперекладу, накладеного поверх оригінального мовлення, який імітує тон голосу та темп мовлення спікера”. Подібна можливість перекладу голосу зі збереженням його особливостей вже працює в YouTube.

До цього моменту можливість перекладу мовлення була доступна лише в Google Meet на комп’ютерах. Раніше з’являлися витоки, які вказували на плани запуску функції на мобільних пристроях, і тепер компанія офіційно це підтвердила.

У новому дописі про оновлення Workspace, присвяченому загальній доступності перекладу мовлення для бізнес-користувачів, Google також оголосила про розширення функції на мобільні застосунки Google Meet.


Google Meet отримав

Водночас скористатися новинкою на смартфонах прямо зараз не вийде. Google повідомляє, що переклад мовлення почне з’являтися в застосунках Google Meet для Android та iOS протягом найближчих місяців.

Окрім розширення на мобільні пристрої, компанія планує оновити інтерфейс перекладу мовлення у версії для комп’ютерів. Також Google працює над покращенням точності перекладу та передачі мовних нюансів. Ці зміни мають торкнутися всіх платформ, де доступна функція.

Важливий нюанс — переклад мовлення доступний не для всіх користувачів. Його отримають клієнти тарифів Business Standard і Plus, Enterprise Standard і Plus, Frontline Plus, а також передплатники Google AI Pro та Ultra. Доступ також відкритий для користувачів із доповненнями Google AI Ultra for Business або Google AI Pro for Education.

Джерело: androidpolice

