Новини Софт 11.09.2025 comment views icon

Плюс 25% переглядів: YouTube запустив дубляж кількома мовами для всіх творців відео

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Плюс 25% переглядів: YouTube запустив дубляж кількома мовами для всіх творців відео
YouTube / Depositphotos

YouTube оголосив про офіційний запуск функції багатомовного озвучення відео. Вона працювала у тестовому режимі близько двох років для обмеженого кола користувачів, а тепер стала загальнодоступною. Завдяки цьому оновленню мільйони авторів зможуть додавати дубляж до своїх відео різними мовами, що допоможе їм охоплювати ширшу аудиторію.

Ця функція вперше з’явилася як пілот у 2023 році, але доступна була лише для обмеженої кількості творців контенту. Серед них — MrBeast, Марк Робер та шеф-кухар Джеймі Олівер. Спочатку авторам доводилося користуватися сторонніми сервісами дубляжу, поки YouTube не запустив власний інструмент автоматичного дубляжу на основі ШІ. Для цього використовується технологія Google Gemini, яка відтворює не лише голос, але й інтонації та емоції автора.

За даними YouTube, кілька творців, що брали участь у тестуванні, вже показали відчутні результати. У середньому ті, хто додавав багатомовні доріжки до своїх відео, отримували понад 25% часу перегляду саме від глядачів, які дивилися контент іншою, неосновною мовою. Канал Джеймі Олівера став одним із найяскравіших прикладів — після запуску багатомовного озвучення кількість переглядів там зросла втричі.

Масове впровадження функції багатомовного озвучення відео відбуватиметься поступово протягом найближчих тижнів.

Додатково YouTube компанія тестує багатомовні мініатюри відео з обраною групою авторів. Починаючи з червня, творці контенту можуть налаштовувати обкладинки відео так, щоб на них відображався текст різними мовами. Ідея полягає в тому, щоб глядач бачив мініатюру з текстом своєю мовою, що підвищує зручність і релевантність для міжнародної аудиторії.

Офіційний запуск багатомовного озвучення й локалізованих мініатюр на YouTube відкриває авторам новий рівень доступу до глобальної аудиторії. Це означає, що навіть невеликі канали зможуть легше долати мовний бар’єр і знаходити нових підписників у різних країнах. Це, своєю чергою, допоможе швидше досягти умов, необхідних для запуску монетизації.

YouTube запустив кнопку Hype у 39 країнах — глядачі можуть підняти рейтинг відео

Спецпроєкти
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

Джерело: techcrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете
YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди»
Ютубер заробляє по $9 000 щомісяця, створюючи "сміттєві" ШІ-відео про руде кошеня
Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність
Безплатний VPN для Chrome шпигував за користувачами: FreeVPN.One зливав скріншоти сторінок та геолокацію
"Захистіть дітей, або відповідатимете": 44 генпрокурори США звернулися до OpenAI та інших ШІ-компаній
"Я ганьба професії і цієї планети": код із помилками довів ШІ Gemini до істерики в "петлі самозневаги"
Tesla запускає Robotaxi в Сан-Франциско — справжню автономність знову не завезли
Google Pixel 10 Pro XL вражає міцністю, а Pixel 10a розчаровує комплектацією
YouTube без дозволу "покращує" Shorts користувачів: "Не ШІ, а машинне навчання"
Gmail як маркетплейс: Google тестує покупки прямо у поштовій рекламі
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Google готує вбивцю XRP Ledger
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI
"ШІ сам по собі зникне": засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар'єри в галузі
Google знизив ціни на генерацію відео з Veo 3 на 50%
Ресторан мав розлючених клієнтів через ШІ Google та вигадані ним спеціальні пропозиції
DuckDuckGo дозволяє приховати у пошуку зображення, створені ШІ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати