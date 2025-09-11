Плюс 25% переглядів: YouTube запустив дубляж кількома мовами для всіх творців відео

YouTube / Depositphotos

YouTube оголосив про офіційний запуск функції багатомовного озвучення відео. Вона працювала у тестовому режимі близько двох років для обмеженого кола користувачів, а тепер стала загальнодоступною. Завдяки цьому оновленню мільйони авторів зможуть додавати дубляж до своїх відео різними мовами, що допоможе їм охоплювати ширшу аудиторію.

Ця функція вперше з’явилася як пілот у 2023 році, але доступна була лише для обмеженої кількості творців контенту. Серед них — MrBeast, Марк Робер та шеф-кухар Джеймі Олівер. Спочатку авторам доводилося користуватися сторонніми сервісами дубляжу, поки YouTube не запустив власний інструмент автоматичного дубляжу на основі ШІ. Для цього використовується технологія Google Gemini, яка відтворює не лише голос, але й інтонації та емоції автора.

За даними YouTube, кілька творців, що брали участь у тестуванні, вже показали відчутні результати. У середньому ті, хто додавав багатомовні доріжки до своїх відео, отримували понад 25% часу перегляду саме від глядачів, які дивилися контент іншою, неосновною мовою. Канал Джеймі Олівера став одним із найяскравіших прикладів — після запуску багатомовного озвучення кількість переглядів там зросла втричі.

Масове впровадження функції багатомовного озвучення відео відбуватиметься поступово протягом найближчих тижнів.

Додатково YouTube компанія тестує багатомовні мініатюри відео з обраною групою авторів. Починаючи з червня, творці контенту можуть налаштовувати обкладинки відео так, щоб на них відображався текст різними мовами. Ідея полягає в тому, щоб глядач бачив мініатюру з текстом своєю мовою, що підвищує зручність і релевантність для міжнародної аудиторії.

Офіційний запуск багатомовного озвучення й локалізованих мініатюр на YouTube відкриває авторам новий рівень доступу до глобальної аудиторії. Це означає, що навіть невеликі канали зможуть легше долати мовний бар’єр і знаходити нових підписників у різних країнах. Це, своєю чергою, допоможе швидше досягти умов, необхідних для запуску монетизації.

Джерело: techcrunch