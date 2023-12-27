Google Messages отримує кастомізовані кольорові «‎бульбашки» — щоправда, лише для RCS

Google розгортає недавно анонсовані сім нових функцій для бета-версії своєї платформи обміну повідомленнями — зокрема й ту, що дозволить змінювати кольори повідомлень.
Функція з’явиться в меню з трьома крапками, розташованому у верхньому правому куті діалогу — тут необхідно обрати розділ «змінити колір».
Водночас деякі користувачі помітили, що параметр «Custom Bubbles» призначений виключно для RCS, що може бути пов’язане з тим, що кольори синхронізуватимуться між відправником і одержувачем.
Ще кілька нових функцій як-от «Screen Effects», яка перетворює текст на візуальні зображення, налаштування профілів та «Voice Moods» теж мають обмежений доступ.
Раніше Google повідомила, що її платформу для обміну RCS-повідомленннями використовують 1 мільярд людей щомісяця.
Google Messages отримує 7 нових функцій — на честь 1 мільярда користувачів RCS