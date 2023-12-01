Google Messages отримує 7 нових функцій — на честь 1 мільярда користувачів RCS

Фотоемодзі, екранні ефекти, кастомізовані «бульбашки» та оформлення профілів доступні у бета-версії Google Messages.

Платформу Google для обміну RCS-повідомленннями використовують 1 мільярд людей щомісяця і, щоб відзначити досягнення, сервіс запускає одразу 7 нових функцій.

Фотоемодзі

Як випливає з назви, функція дозволяє перетворити фотографію на реакцію за допомогою вбудованого в пристрій Google AI. Усі ці витвори потім зберігаються на спеціальній вкладці, для того, щоб їх можна було використати повторно.

Крім того, ваші друзі в групових чатах також можуть використовувати будь-які фотоемодзі, які ви надіслали.

Настрій голосу

Це анімовані емодзі, які накладаються на голосове повідомлення, щоб візуально передати, що ви відчуваєте в цей момент. Бітрейт голосового повідомлення та частота дискретизації також були збільшені для покращення якості сприйняття.

Екранні ефекти

Видають яскраву анімацію на весь екран під час введення певних повідомлень — наприклад «я люблю тебе‎» чи «йде сніг‎». Їх загалом 15, але Google не розкриває усі, аби зробити користувачам сюрприз.

Кастомізовані «бульбашки»

Цього ви ніколи не зможете зробити в iMessage — налаштувати колір повідомлення та фон розмови.

Анімовані реакції

Подібна до Telegram функція, яка дозволяє за допомогою анімованого емодзі відреагувати на повідомлення.

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Анімовані смайли

Візуальні ефекти, які спрацьовують, коли ви надсилаєте лише певні смайли — наприклад, у Telegram та WhatsApp теж є щось подібне.

Профілі

Відтепер ви можете персоналізувати своє ім’я профілю та зображення, яке потім супроводжуватиме ваш номер телефону. За словами компанії, це «розв’язує проблему отримання повідомлень із номерів телефонів, які не збережені у ваших контактах», і може бути особливо корисним у групових чатах, щоб ви знали, хто всі учасники.

На жаль, функції поки будуть доступні лише у бета-версії Messages, і навіть не всі одразу.