Google незабаром почне видаляти облікові записи, які були неактивними протягом 2 років

Google вирішила оновити правила, що регламентують неактивні облікові записи. Компанія оголосила, що почне видаляти акаунти, які були неактивні протягом як мінімум двох років.

Курс Легкий старт у геймдизайні. Тебе навчатиме той, хто інтегрував Арнольда Шварценеггера у фічу для проєкту World of Tanks . А місце ще є?

Користувачі з обліковими записами, які не виявляли активність протягом двох років, отримають електронного листа з повідомленням про майбутню деактивацію. Якщо після отримання такого листа користувач не увійде до облікового запису протягом 60 днів, обліковий запис буде деактивовано. Після деактивації буде ще 60 днів, щоб увійти до системи, перш ніж компанія остаточно видалить обліковий запис. Компанія надішле електронні листи з попередженнями як на обліковий запис, який можна видалити, так і на будь-які адреси електронної пошти, додані користувачем для відновлення доступу.

Листи з повідомленнями про тривалу неактивність почнуть розсилати пізніше цього року. Google заявляє, що найбільш раннє видалення акаунтів почнеться в грудні 2023 року.

Деактивація та видалення будуть застосовуватися до всього вмісту облікового запису, включаючи Gmail, Drive, Docs, YouTube, Google Photos, Meet та Calendar. Видаленню підлягають лише особисті облікові записи. Ці зміни не вплинуть на робочу чи навчальну електронну пошту.

Google має інструмент, який дозволяє уникнути видалення облікового запису. Inactive Account Manager може попереджати про бездіяльні облікові записи, дозволяючи користувачу вирішувати, що відбуватиметься з його даними. Наприклад, можна вибрати довірені контакти, щоб попередити або навіть завантажити дані облікового запису, якщо він під загрозою деактивації. Також користувачам доступний сервіс Google Takeout, що дозволяє експортувати дані облікового запису.

Джерело: Engadget