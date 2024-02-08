Google перейменувала Bard в Gemini та запустила свою найпотужнішу модель Ultra 1.0 (909,99 грн на місяць)

Минулого року Google запустила власний чат-бот на базі штучного інтелекту Bard, який тепер вирішила перейменувати в Gemini. Таку ж назву має модель штучного інтелекту, на базі якої працює чат-бот.

Gemini вже працює за допомогою моделі Pro 1.0 більш ніж 40 мовами та більш ніж у 230 країнах і територіях, включно з Україною. Тепер Google запроваджує дві нові можливості для кращої взаємодії з ШІ: Gemini Advanced та застосунок для мобільних пристроїв.

Чат-бот Gemini Advanced дає доступ до передової ШІ-моделі Google Ultra 1.0. Завдяки цьому він набагато краще справляється з дуже складними завданнями, такими як кодування, логічне мислення, дотримання детальних інструкцій і співпраця над творчими проєктами. Gemini Advanced дозволяє не тільки вести довші та докладніші розмови; він також краще розуміє контекст попередніх підказок.

Gemini Advanced може стати особистим репетитором — створюючи покрокові інструкції, зразки тестів або двосторонні дискусії, адаптовані до стилю навчання користувача. Він може допомогти із більш просунутими сценаріями кодування, слугуючи джерелом ідей і допомагаючи оцінити різні підходи до кодування. Gemini Advanced може допомогти творцям цифрового контенту, генеруючи новий контент, аналізуючи останні тенденції та проводячи мозковий штурм для пошуку кращих способів збільшення аудиторії.

Користувачі Gemini Advanced отримають доступ до розширених мультимодальних можливостей, більшої кількості інтерактивних функцій кодування, можливостей глибшого аналізу даних тощо. Відсьогодні Gemini Advanced доступний у більш ніж 150 країнах і територіях (зокрема і в Україні) англійською мовою; з часом він стане доступний і іншими мовами.

Gemini Advanced доступний в межах нового тарифного преміумплану Google One AI. Він надає всі можливості нинішнього тарифу Google One Premium, а також додатково пропонує доступ до Gemini Advanced, а незабаром передплатники AI Premium додатково зможуть використовувати Gemini в Gmail, Документах, Презентаціях, Таблицях тощо.

Перші два місяці тариф Google One AI пропонується у вигляді безкоштовної пробної версії, а потім коштуватиме $19,99 на місяць. Для України вартість становить 909,99 грн на місяць.

Вечірній курс Fullstack Web Development. Курс з гнучким графіком, який навчить працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Ознайомитись з курсом

Додатково відсьогодні Google починає впроваджувати мобільний досвід для Gemini та Gemini Advanced з новими застосунками на Android та в Google на iOS.

За допомогою Gemini на смартфоні ви можете друкувати, говорити або додавати зображення для різноманітної допомоги в дорозі. Наприклад, можна сфотографувати спущене колесо й отримати інструкції щодо ремонту, створити індивідуальне зображення для запрошення на вечерю або попросити допомогти написати складне текстове повідомлення.

Завантаживши застосунок Gemini або підключившись через Google Асистент, користувачі зможуть отримати доступ до нього з програми або в будь-якому іншому місці, де зазвичай активується Google Асистент. Після запуску відкриється нове накладене вікно, яке забезпечує доступ до Gemini, а також контекстну допомогу прямо на екрані. Завдяки цьому можна створити підпис до фотографії або поставити запитання до статті. Багато функцій голосового помічника Google Асистент будуть доступні через застосунок Gemini, зокрема встановлення таймерів, здійснення дзвінків і керування пристроями розумного дому.

На iOS доступ до Gemini з’явиться у застосунку Google найближчими тижнями. Достатньо буде торкнутись перемикача Gemini та почати спілкуватися з ним.

Відсьогодні Gemini поступово з’явиться на телефонах Android та iOS у США англійською мовою, а повністю доступним він стане протягом найближчих тижнів. Починаючи з наступного тижня, можна буде отримати доступ до нього в більшій кількості регіонів англійською, японською та корейською мовами, а інші країни та мови будуть додані незабаром.