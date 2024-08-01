Google Pixel 9 / Pro матимуть лише 128 ГБ сховища у базовій версії, а покращену «швидку» зарядку обмежать до 45 Вт

Напередодні заходу Made by Google, запланованого на 13 серпня, з’явилась нова порція інформації про технічні характеристики майбутніх смартфонів серії Pixel 9. Як стверджують обізнані джерела, всі три моделі у своїй базовій версії матимуть сховище місткістю 128 ГБ.

Навіть якщо Google дотримуватиметься тих самих цін, що й минулого року, це означатиме, що покупцям деяких моделей доведеться заплатити $1000 за базову конфігурацію зі 128 ГБ вбудованої пам’яті. Це навряд чи можна назвати прийнятним співвідношенням у 2024 році.

Зазначається, що базова модель Pixel 9 буде доступна у версіях на 128 ГБ і 256 ГБ сховища. У той же час Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL будуть доступні у варіантах на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ пам’яті. Офіційні ціни поки що залишаються невідомими. Однак, враховуючи останні тенденції галузі, можна очікувати, що ціна Pixel 9 Pro XL підскочить на $100 або більше в порівнянні з минулорічним Pixel 8 Pro.

Лише у складаного смартфона Pixel 9 Pro Fold в базовій конфігурації буде доступно 256 ГБ вбудованої пам’яті. Також на ринок вийде версія зі сховищем місткістю 512 ГБ. Однак в деяких регіонах, наприклад, в Індії, Google продаватиме лише Pixel 9 Pro Fold на 256 ГБ.

Також стало відомо, скільки оперативної пам’яті матимуть майбутні смартфони. Звичайній версії Pixel 9 приписують 12 ГБ ОЗП. Водночас моделі Pro матимуть 16 ГБ оперативної пам’яті.

Джерело повідомляє, що Google трохи збільшує швидкість заряджання для Pixel 9. Моделі Pixel 9 і Pixel 9 Pro зможуть заряджатися «до 55% приблизно за 30 хвилин», тоді як Pixel 9 Pro XL заряджатиметься «до 70% приблизно за 30 хвилин». Ці показники будуть досягатися при використанні зарядного пристрою Google USB-C потужністю 45 Вт. Наразі Google продає в Google Store лише зарядний пристрій USB-C потужністю 30 Вт. Навіть попри зростання швидкості заряджання, в цій сфері смартфони від Google все ще значно поступатимуться багатьом флагманам інших виробників.

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Для усіх трьох моноблочних моделей обіцяють «24 години автономної роботи» та до 100 годин у режимі Extreme Battery Saver. Лише для Pixel 9 Pro Fold, який матиме акумулятор місткістю 4650 мАг, заявлено 72 години роботи в режимі екстремального енергозбереження. Проте загальна автономність теж повинна становити 24 години.

Джерело: androidheadlines