Google Pixel 9 Pro XL: бездротова зарядка працює з перебоями, навіть з Pixel Stand

Перші власники нового смартфона Google Pixel 9 Pro XL зіткнулися з проблемою в роботі бездротової зарядки. Вона працює нестабільно.
Публікації на форумах Google і Reddit свідчать про те, що покупці Pixel 9 Pro XL в більшості випадків стикаються з наступною ситуацією – бездротове заряджання починається нормально, але через кілька секунд або хвилин припиняється. Деякі повідомляють про проблему із зарядними пристроями типу MagSafe та з чохлом. Однак у інших користувачів проблеми проявляються навіть при використанні «рідного» зарядного пристрою Google Pixel Stand та без чохла на смартфоні.
Журналісти 9to5google також двічі стикалися з такою проблемою. В обох випадках це проявлялося на Pixel Stand, пристрій швидко блимав помаранчевим і білим світлом, щоб вказувати на помилку.
Google ще публічно не визнала цю проблему. Хоча на Reddit користувач стверджує, що служба підтримки Google повідомила, що «це відома помилка, яку вони досліджують з інженерами».
Ті власники Pixel 9 Pro XL, хто зіткнувся з проблемою, кажуть, що перегріву не відбувається. Це свідчить про те, що збій може бути не в апаратному забезпеченні чи вирівнюванні пристроїв, а в програмному забезпеченні. Однак говорити напевне ще зарано. Менші версії Pixel 9 та Pixel 9 Pro, схоже, не постраждали, принаймні такою ж мірою.
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Джерело: 9to5google
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