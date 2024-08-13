Pixel 9 Pro та Pro 9 XL: нові флагмани з чипом Tensor G4 та ШІ-функціями з ціною від $1000

На додачу до базової моделі Pixel 9 компанія Google також представила преміальні версії Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Вони багато в чому схожі на стандартну модель, але мають кращі дисплеї та камери.

Як і Pixel 9, модель Pixel 9 Pro має 6,3-дюймовий OLED дисплей, але з більшою роздільною здатністю 2856х1280 пікселів. Водночас Pixel 9 Pro XL пропонується з 6,8-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2992х1344 пікселя. Частота оновлення в обох випадках – 120 Гц. Сканер відбитків пальців – ультразвуковий.

Обидві моделі мають процесор Tensor G4 з головним ядром Cortex-X4, трьома продуктивними ядрами A720, чотирма енергоефективними ядрами A520 nf GPU Mali-G715. Чипсет доповнений оперативною пам’яттю обсягом 16 ГБ. Така конфігурація дозволяє локально запускати модель ШІ Gemini Nano з мультимодальністю. Користувачам пропонуються конфігурації зі сховищем місткістю 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Pixel 9 Pro та Pro XL підтримують функцію Satellite SOS. Вона дозволяє зв’язуватися зі службами екстреної допомоги через супутник у регіонах, де мобільний зв’язок обмежений або недоступний, підключившись до низькоорбітальних супутників. Ця функція доступна протягом перших двох років на Pixel без додаткової плати та без обмежень оператора.

Оновлений блок камер ідентичний для обох моделей. Він містить головний 50-мегапіксельний модуль, 48-мегапіксельний надширококутний модуль та покращений 48-мегапіксельний телефото модуль з 5-кратним оптичним збільшенням. Він також здатен забезпечувати 30-кратне гібридне збільшення. Фронтальна камера отримала 42-мегапіксельний сенсор замість 10,5-мегапіксельного в Pixel 8 Pro.

Відмінності між моделями проявляються в розмірах та місткості батареї. У випадку Pixel 9 Pro використовується акумулятор місткістю 4700 мАгод, в той час як Pixel 9 Pro XL має батарею на 5060 мАгод. Вперше для серії Pixel реалізовано швидку зарядку потужністю 45 Вт, що дозволяє зарядити батарею від 0% до 70% за 30 хвилин.

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Ціна Pixel 9 Pro починається з $999, а Pixel 9 Pro XL – з $1099. Попередні замовлення доступні відсьогодні. Постачання Pixel 9 Pro розпочнеться з 22 серпня, а для Pixel 9 Pro XL така інформація наразі відсутня. Пристрої лінійки Pro постачаються з річним планом Google One AI Premium, який включає розширений доступ до Gemini, Gemini в Gmail і Документах, а також 2 ТБ пам’яті Google Cloud.

Джерело: 9to5google

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