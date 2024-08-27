Android 15 на Google Pixel вийде у жовтні — компанія підтвердила чутки

Google підтвердив час оновлення смартфонів Pixel до Android 15. Раніше чутки повідомляли, що цього не станеться у вересні.
Вчора неофіційні джерела повідомляли, що, Google випустить Android 15 на пристроях Pixel наступного місяця, оскільки компанія працює над підвищенням стабільності. Натомість Google планує оновлення у жовтні, можливо, в середині місяця. Компанія щойно фактично підтвердила цю інформацію.
Кілька годин тому Google змінив примітки до випуску оновлення бета-версії Android, яке надходить на пристрої, котрі відмовилися від програми бета-тестування. В оновлених примітках до випуску сказано, що користувачі, які очікують на стабільне оновлення Android 15, повинні «ігнорувати [пониження] OTA, доки Android 15 не стане доступним у жовтні».
Оскільки це повідомлення може надійти лише від Google, це фактично підтверджує плани випустити оновлення Android 15 для Pixel у жовтні. Однак раніше Google відмовився підтвердити Android Authority чутки щодо жовтневого оновлення.
Це повідомлення важливе, оскільки багато користувачів, які відмовилися від програми бета-тестування чекали б на випуск стабільного оновлення незабаром. Тепер вони матимуть загальне уявлення про те, як довго їм доведеться ігнорувати OTA-версію Android 14.
Google планує випустити стабільне оновлення Android 15 для таких пристроїв Pixel:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
Також неофіційно відомо, що наступного тижня Google відкриє вихідний код Android 15 для розробників.
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Джерело: Android Authority
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