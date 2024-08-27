Android 15 на Google Pixel вийде у жовтні — компанія підтвердила чутки

Google підтвердив час оновлення смартфонів Pixel до Android 15. Раніше чутки повідомляли, що цього не станеться у вересні.

Вчора неофіційні джерела повідомляли, що, Google випустить Android 15 на пристроях Pixel наступного місяця, оскільки компанія працює над підвищенням стабільності. Натомість Google планує оновлення у жовтні, можливо, в середині місяця. Компанія щойно фактично підтвердила цю інформацію.

Кілька годин тому Google змінив примітки до випуску оновлення бета-версії Android, яке надходить на пристрої, котрі відмовилися від програми бета-тестування. В оновлених примітках до випуску сказано, що користувачі, які очікують на стабільне оновлення Android 15, повинні «ігнорувати [пониження] OTA, доки Android 15 не стане доступним у жовтні».

Оскільки це повідомлення може надійти лише від Google, це фактично підтверджує плани випустити оновлення Android 15 для Pixel у жовтні. Однак раніше Google відмовився підтвердити Android Authority чутки щодо жовтневого оновлення.

Це повідомлення важливе, оскільки багато користувачів, які відмовилися від програми бета-тестування чекали б на випуск стабільного оновлення незабаром. Тепер вони матимуть загальне уявлення про те, як довго їм доведеться ігнорувати OTA-версію Android 14.

Google планує випустити стабільне оновлення Android 15 для таких пристроїв Pixel:

Курс QA engineer від Mate academy. Почніть кар'єру у IT з нуля! Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком QA engineer ви отримаєте усі необхідні навички, а ми допоможемо з працевлаштуванням . Отримати знижку на курс

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Tablet

Google Pixel Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Також неофіційно відомо, що наступного тижня Google відкриє вихідний код Android 15 для розробників.

Джерело: Android Authority

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.