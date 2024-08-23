Google Pixel 9 Pro XL — не для ігор. У Genshin Impact він програє Pixel 7 Pro і на 51% повільніший за iPhone 15 Pro Max

Перші тести свідчать, що смартфони Google Pixel 9 не сподобаються мобільним геймерам. Процесор Tensor G4 у Genshin Impact працював гірше, ніж G2 з Pixel 7.
Власників Pixel 9 Pro XL може розчарувати продуктивність смартфона у Genshin Impact. Це не просто низька продуктивність — його процесор працює повільніше, ніж Tensor G2 на Pixel 7 Pro. Під час тесту було виявлено, що теплові характеристики Pixel 9 Pro XL непогані, але його продуктивності у грі недостатньо.
Під час тестування YouTube-канал Dame Tech з’ясував, що Pixel 9 Pro XL забезпечує середню частоту кадрів 39,2 FPS у Genshin Impact із роздільною здатністю 720p та максимальними візуальними ефектами. Snapdragon 8 Gen 3 у смартфоні Samsung Galaxy S24 Ultra виявився на 31% швидшим, а процесор Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro Max випереджає Pixel 9 Pro XL на 51%. Але найбільш шокує те, що Tensor G4 повільніший за Tensor G2, який працює у Pixel 7 Pro.
Процесор Google дворічної давності дає у Genshin Impact середню частоту кадрів 45,3 FPS, що робить його на 15% швидшим. Tensor G4 холодніший — працює при 37 °C та не знижує продуктивність. Дослідники припускають, що Google знизив продуктивність та споживання чипа, щоб уникнути перегріву.
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Джерело: Wccftech
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