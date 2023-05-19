Google представив виправлення помилок у URL для Chrome, покращену Live Caption та нові функції для людей з обмеженими можливостями

Браузер Google Chrome зможе перевіряти введені URL-адреси на наявність помилок та пропонувати вебсайти на основі того, що, на його думку, ви мали на увазі. Спочатку функція з’явиться на ПК та вийде на мобільних пристроях протягом найближчих місяців.

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Інструмент допоможе уникнути ситуацій, коли користувачі потрапляють на підроблені сайти через помилки набору і залишають там свої дані. З іншого боку, написання адрес «правильних» сайтів часто відрізняється від того, яке можна було очікувати – Google знадобиться висока точність у цьому питанні.

Крім того, Google оновив функцію Live Caption, яка розшифровує розмову у реальному часі. Тепер користувачі зможуть набирати текстову відповідь під час телефонної розмови – телефон прочитає її вголос. Спочатку можливість з’явиться на актуальних пристроях Pixel, потім пошириться на попередні покоління та інші смартфони Android. Також у Live Caption додадуть підтримку французької, італійської та німецької мови.

У Google Maps зміниться відображення місць, доступних для людей з обмеженими можливостями: відповідна позначка буде доступнішою. Раніше потрібно було вибрати функцію «Доступні місця» на картах, щоб побачити, чи є у конкретному місці вхід без сходів.

Також компанія оголосила про закрите бета-тестування кількох нових можливостей для сліпих або людей з порушеннями зору у своєму застосунку Lookout. Програма на базі ШІ тепер може обробляти та генерувати описи зображень незалежно від того, чи є у них метадані (підпис або альтернативний текст). Користувачі можуть ставити додаткові питання щодо цих зображень, на які програма спробує відповісти з використанням розширеної моделі візуальної мови від Google DeepMind.

Джерела: Google, The Verge