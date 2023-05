Google Maps розширює 3D-режим Immersive View на маршрути

На конференції Google I/O 2023 анонсували запуск функції «‎імерсивного вигляду» для маршрутів, яка має полегшити візуалізацію шляху до того місця, куди ви плануєте подорожувати.

Нова функція базується на «‎Immersive View», яку Google вперше анонсувала на I/O минулого року, і з нею план вашої подорожі стане більше привабливим: виглядатиме не просто, як лінія з пункту А до пункту Б, а як тривимірне зображення із візуалізацією будівель й орієнтирів, а також видом на територію з висоти пташиного польоту.

План маршруту міститиме усю ключову інформацію: завантаженість доріг, погода, якість повітря, наявність місць для паркування чи велосипедних доріжок тощо.

Ось як це виглядає:

From Street View ➡️ New Immersive View for routes in @GoogleMaps 🧵↓#GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm

— Google (@Google) May 10, 2023