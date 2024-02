Google призупиняє можливість створення зображень людей за допомогою Gemini після помилок різноманітності

З’ясувалося, що новий інструмент Google на базі штучного інтелекту Gemini не зовсім коректно відображає деякі історичні фігури та групи, такі як засновники США чи німецькі солдати часів Другої світової війни. Користувачі виявили, що деякі з цих людей зображуються з нетиповим для них кольором шкіри. В результаті в соціальних мережах почали ширитися теорії змови та звинувачування Google у навмисному уникненні зображення білих людей або заміні гендера.

Наприклад, у відповідь на запит створення зображення «сенатора США з 1800-х років», Gemini в деяких випадках створює результати, які включали темношкірих та індіанських жінок. Першою жінкою-сенатором була біла жінка в 1922 році, тому зображення ШІ Gemini фактично стирали історію расової та гендерної дискримінації.

Сама Google спростовує звинувачення та каже, що така генерація зображень викликана тим, що її модель ШІ створює різноманітні зображення різних людей, оскільки її використовують люди з усього світу. Тому в деяких випадках можуть виникати неточності в історичних зображеннях.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ

— Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024