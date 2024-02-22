Google призупиняє можливість створення зображень людей за допомогою Gemini після помилок різноманітності

З’ясувалося, що новий інструмент Google на базі штучного інтелекту Gemini не зовсім коректно відображає деякі історичні фігури та групи, такі як засновники США чи німецькі солдати часів Другої світової війни. Користувачі виявили, що деякі з цих людей зображуються з нетиповим для них кольором шкіри. В результаті в соціальних мережах почали ширитися теорії змови та звинувачування Google у навмисному уникненні зображення білих людей або заміні гендера.

Наприклад, у відповідь на запит створення зображення «сенатора США з 1800-х років», Gemini в деяких випадках створює результати, які включали темношкірих та індіанських жінок. Першою жінкою-сенатором була біла жінка в 1922 році, тому зображення ШІ Gemini фактично стирали історію расової та гендерної дискримінації.

Сама Google спростовує звинувачення та каже, що така генерація зображень викликана тим, що її модель ШІ створює різноманітні зображення різних людей, оскільки її використовують люди з усього світу. Тому в деяких випадках можуть виникати неточності в історичних зображеннях.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ — Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024

Курс Business English for HR. За 14 тижнів прокачаєте вузькоспеціалізований словниковий запас на реальних HR-сценаріях — від проведення співбесід до презентацій в крос-культурних командах. Дізнатись про курс

Google перепросила за такі помилкові зображення та заявила, що вона планує виправити ситуацію. А тим часом компанія призупиняє можливість створення зображень людей за допомогою Gemini.

«Ми вже працюємо над вирішенням нещодавніх проблем із функцією створення зображень Gemini, — йдеться в заяві Google. — Поки ми це робимо, ми збираємося призупинити створення зображень людей і незабаром повторно випустимо покращену версію».

Тепер при спробі створити зображення людини за допомогою Gemini, модель ШІ надає відповідь наступного змісту:

«Ми працюємо над покращенням здатності Gemini створювати образи людей. Ми очікуємо, що ця функція незабаром повернеться, і повідомимо вас в оновленнях випуску, коли це станеться».

Джерело: The Verge 1, 2

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!