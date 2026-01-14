Новини Софт 14.01.2026 comment views icon

Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Depositphotos

Схоже, Google Translate отримає функцію, яка пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу. 

Альтернативи базовому перекладу генеруватиме ШІ, пропонуючи дещо інший сенс або різні рівні формальності. Опція може з’явитись разом з функціями “Зрозуміти” та “Спитати”. Протягом останніх років ШІ значно вдосконалився у можливостях машинного перекладу. Вже деякий час триває робота над покращенням ШІ у Google Translate. Пройшов майже рік з того моменту, як користувачі вперше помітили досі не додану функцію “Поставити уточнююче питання”, яка б надавала додаткову інформацію щодо результатів перекладу. Дехто вважає, що вона має з’явитись у вигляді окремих опцій “Зрозуміти” та “Поставити питання”.

Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладуGoogle Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу

У матеріалі Android Authority зазначається, що розробники дійсно створювали для Translate можливість перегляду альтернативних варіантів перекладу. Автори матеріалу розглядають версію 10.0.36.855137688.3 для Android. Вони підкреслюють, що наразі альтернативні варіанти не відображаються у застосунку. Однак якщо змусити його показати функції “Зрозуміти” та “Спитати”, які досі перебувають у розробці, також з’явиться опція “Показати альтернативи”. Вона надає три альтернативні варіанти перекладу, кожен з трохи різним акцентом. 

“Хоча нам хотілося б сподіватися, що функція “Перекладач” зможе автоматично визначати  тонкощі сенсу, приємно також отримувати реальну допомогу в процесі перекладу, особливо у виняткових випадках, коли первинний зміст може бути не зовсім зрозумілим”, — зазначають автори матеріалу. 

Одна з проблем у багатьох мовах, особливо якщо формальний тон не є базовою складовою, полягає в обробці формальних виразів. Тобто, як використані слова змінюються в залежності від контексту. Функція альтернативного перекладу покликана допомогти користувачам орієнтуватись у цьому питанні. На думку авторів матеріалу, ця функція має стати одним з найбільш значних покращень Google Translate останніх років. Всі необхідні компоненти вже значною мірою готові. Google просто потрібно вирішити, коли він буде готовий запустити цю функцію. 

Google запускає бета-функцію, яка дає змогу слухати переклад у реальному часі безпосередньо в навушниках. Окрім цього в Google Translate додали вибір режиму перекладу: доступні два — просунутий і швидкий.

Джерело: Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Капіталіст чи комуніст? Ілон Маск каже, що гроші стануть неважливими, Дженсен Хуанг просить попередити, коли
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
ChatGPT стає справжнім чатом: до розмови можна запросити інших людей, функція працює в усьому світі
ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями
Time оголосив “Людиною року” штучний інтелект — точніше, “збірну” його творців
Криза бібліотек: користувачі ChatGPT масово вимагають вигадані книжки, це ускладнює пошук реальних джерел
“Насправді присвячені Ктулху”: створені ШІ різдвяні мурали у передмісті Лондону жахають деталями
Всі в ChatGPT! Чатбот отримав власні Adobe Photoshop, Express та Acrobat — безплатна обробка фото та PDF за лічені секунди
XAI тихо запустила Grok 4.1: нова модель стала точнішою та "емоційнішою"
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
Нова DeepSeek V3.2 кидає виклик GPT-5 та Gemini 3.0 Pro
У 10 000 разів менша модель ШІ TRM випередила великі мовні моделі в логіці
Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT
ChatGPT ходить за покупками: кількість звернень з чату до торгівельних платформ зросла на 28% за рік
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати