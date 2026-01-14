Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу

Depositphotos

Схоже, Google Translate отримає функцію, яка пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу.

Альтернативи базовому перекладу генеруватиме ШІ, пропонуючи дещо інший сенс або різні рівні формальності. Опція може з’явитись разом з функціями “Зрозуміти” та “Спитати”. Протягом останніх років ШІ значно вдосконалився у можливостях машинного перекладу. Вже деякий час триває робота над покращенням ШІ у Google Translate. Пройшов майже рік з того моменту, як користувачі вперше помітили досі не додану функцію “Поставити уточнююче питання”, яка б надавала додаткову інформацію щодо результатів перекладу. Дехто вважає, що вона має з’явитись у вигляді окремих опцій “Зрозуміти” та “Поставити питання”.

У матеріалі Android Authority зазначається, що розробники дійсно створювали для Translate можливість перегляду альтернативних варіантів перекладу. Автори матеріалу розглядають версію 10.0.36.855137688.3 для Android. Вони підкреслюють, що наразі альтернативні варіанти не відображаються у застосунку. Однак якщо змусити його показати функції “Зрозуміти” та “Спитати”, які досі перебувають у розробці, також з’явиться опція “Показати альтернативи”. Вона надає три альтернативні варіанти перекладу, кожен з трохи різним акцентом.

“Хоча нам хотілося б сподіватися, що функція “Перекладач” зможе автоматично визначати тонкощі сенсу, приємно також отримувати реальну допомогу в процесі перекладу, особливо у виняткових випадках, коли первинний зміст може бути не зовсім зрозумілим”, — зазначають автори матеріалу.

Одна з проблем у багатьох мовах, особливо якщо формальний тон не є базовою складовою, полягає в обробці формальних виразів. Тобто, як використані слова змінюються в залежності від контексту. Функція альтернативного перекладу покликана допомогти користувачам орієнтуватись у цьому питанні. На думку авторів матеріалу, ця функція має стати одним з найбільш значних покращень Google Translate останніх років. Всі необхідні компоненти вже значною мірою готові. Google просто потрібно вирішити, коли він буде готовий запустити цю функцію.

Google запускає бета-функцію, яка дає змогу слухати переклад у реальному часі безпосередньо в навушниках. Окрім цього в Google Translate додали вибір режиму перекладу: доступні два — просунутий і швидкий.

