Google вводить безперервне прокручування результатів пошуку на ПК – вона включатиме дані шести звичайних сторінок

Пошук Google Search забезпечить безперервне прокручування в браузерах настільних комп’ютерів та ноутбуків. Він безперервно завантажуватиме еквівалент шести сторінок результатів, перш ніж попросить натиснути кнопку «Побачити більше».

Цей крок наслідує аналогічну зміну, що була зроблена для мобільних пристроїв у жовтні минулого року – але це не зовсім «нескінченне» прокручування. Google стверджує, що зміна у першу чергу зачепить англомовний пошук у США, але, судячи з прогресу впровадження цієї функції на мобільних пристроях, варто очікувати швидкого її поширення на інші ринки.

Зміна відображає тенденцію в дизайні соціальних мереж, де новий контент постійно завантажується у міру прокручування (у деяких, наприклад, у Фейсбуку, прокручування може завершитися несподівано швидко). В ідеалі безперервне прокручування має прискорити пошук і зменшити для сайтів важливість знаходження на першій сторінці пошуку. У Google раніше заявляли, що більшість людей, котрим потрібна додаткова інформація зазвичай переглядають до чотирьох сторінок результатів пошуку.

Однак, враховуючи величезне падіння кількості переходів, що відбувається між першими двома результатами пошуку та рештою першої сторінки, боротьба за місце на початку списку обіцяє бути такою ж інтенсивною, як і раніше.

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Джерело: The Verge