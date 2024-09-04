Google випустила Android 15 – до виходу на Pixel треба ще почекати

Цього року Google випустила свою лінійку смартфонів Pixel 9 без одночасного оновлення Android. Ледь не вперше нові смартфони Pixel дебютували з попередньою версією ОС. Лише зараз код Android 15 офіційно ввійшов до бази даних Android Open Source Project (AOSP).

Google повідомила, що оновлення до Android 15 буде доступне для підтримуваних пристроїв Pixel найближчими тижнями. Це стосується моделей Pixel 6 і новіших версій. Пристрої інших виробників Android-гаджетів отримають оновлення програмного забезпечення в найближчі місяці.

Android 15 — це незначне оновлення ОС в загальній схемі оновлень Android. Нові функції включають оновлену панель гучності, частковий спільний доступ до екрана з трансляцією та можливість використовувати пристрій Android як веб-камеру для ПК.

Водночас Google оголосила, що впроваджуватиме ШІ в інші сфери своєї екосистеми. В тому числі у сфері доступності. TalkBack, застосунок для зчитування з екрана Android, призначена для людей зі слабким зором, тепер може створювати «детальні аудіоописи» за допомогою Gemini.

Circle to Search також отримує оновлення. Тепер ця функція може виявляти музику, яку ви слухаєте, і допомагати ідентифікувати пісню. Для активації потрібно утримувати кнопку Home або навігаційну панель, а потім торкнутись кнопки музики, щоб повідомити, що це звук, який ви шукаєте. Gemini повідомить назву композиції та виконавця, а також запропонує відео на YouTube, щоб дізнатися більше.

Також з’явилась можливість прослуховувати сторінки в Chrome. Android дозволить вибрати бажану швидкість прослуховування, тип голосу та мову.

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Користувачі годинників Wear OS зможуть використовувати офлайн-карти. Подорожуючи невідомою частиною міста, ви можете завантажити Google Map місцевості для довідки на свій розумний годинник. Завантаживши карту, ви зможете панорамувати її, навіть якщо випадково залишите телефон.

Додатково розширена сфера застосування сповіщень Google про землетруси. Тепер ця система доступна в усіх штатах, включаючи шість територій, які охоплює Геологічна служба США (USGS).

Джерело: gizmodo

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