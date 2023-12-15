Новини Пристрої 15.12.2023 о 12:20 comment views icon

Google випустила інструмент діагностики та інструкції з ремонту телефонів Pixel

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Юрій Орос

Автор новин

Google випустила інструмент діагностики та інструкції з ремонту телефонів Pixel

Google випустила інструмент, який допоможе користувачам діагностувати проблеми з телефонами Pixel. Вони матимуть змогу запустити додаток комбінацією #*#7287#*# на клавіатурі й перевірити, чи працює їхній телефон належним чином до або після ремонту.

В застосунку доступний ряд діагностичних інструментів. Користувачі можуть запустити повний діагностичний тест, щоб виявити проблеми у всьому пристрої, але також є можливість запустити окремі тести для виявлення фізичних дефектів і проблем дисплея, сенсорів і підключення телефону до мереж. Новий інструмент доступний для всіх телефонів Pixel англійською, передає The Verge.

Google випустила інструмент діагностики та інструкції з ремонту телефонів Pixel

Окрім застосунку для діагностики, Google випустила оновлені посібники з ремонту, які, за словами компанії, «простіші у використанні для технічного персоналу та майстрів-аматорів». Поки що вони доступні англійською та французькою лише для Pixel Fold, Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Google заявляє, що додасть інструкції з ремонту для попередніх і майбутніх пристроїв «найближчими місяцями».

На початку місяця Google представила новий режим ремонту, який власники Pixel Phone можуть активувати, коли їхній пристрій перебуває в ремонті. Ця функція призначена для захисту приватної інформації користувачів, поки телефон перебуває у майстра.

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