Новини Пристрої 15.01.2026 comment views icon

Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Pixel 10a без сюрпризів: знайомий дизайн, старий чип і нові ціни

У мережу потрапив офіційний рендер Google Pixel 10a. На перший погляд смартфон виглядає майже так само, як Pixel 9a, і це очікувано. Компанія раніше заявляла, що змінює дизайн Pixel раз на 2–3 роки. З огляду на те, що Pixel 9a вже отримав оновлений зовнішній вигляд порівняно з 8a, нових дизайнерських рішень у серії a варто чекати не раніше Pixel 11a.

Раніше вже з’являлася попередня інформація про Pixel 10a, яка підтверджувала збереження дизайну. Новий витік лише закріплює це: смартфон матиме 6,3-дюймовий дисплей (фактична діагональ — 6,285 дюйма). Моделей із таким розміром екрана на ринку небагато, особливо в цьому ціновому сегменті. Рамки навколо дисплея залишаються доволі товстими, що типово для доступних моделей.

Задня камера майже не виступає над корпусом. Модуль камери зберігає подвійну конфігурацію, хоча сам блок виглядає трохи більшим. За витоками, смартфон отримає основний модуль із 48 Мп сенсором (об’єктив з діафрагмою f/1.7) та ультраширококутний модуль 13 Мп (діафрагма f/2.2).

Дисплей — OLED-панель із частотою оновлення 120 Гц, але без LTPO-технології. Акумулятор залишиться таким самим, як у Pixel 9a: місткість 5100 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 23 Вт. У цьому плані змін не передбачають.

Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу

За даними з витоків вихідного коду, Pixel 10a працюватиме на процесорі Tensor G4 — тому самому, що й у Pixel 9a. Його доповнять 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 3.1 місткістю 128 ГБ або 256 ГБ. Новіший Tensor G5 демонструє помітний приріст продуктивності порівняно з G4, але навіть він поступається флагманським рішенням Qualcomm і MediaTek.

Очікується, що Google Pixel 10a представлять раніше, ніж попередника. Якщо Pixel 9a показали у середині березня, то наступника можуть випустити вже 17 лютого. Смартфон планують продавати у чотирьох кольорах: Obsidian, Berry, Fog і Lavender. Для порівняння, Pixel 9a був доступний у кольорах Obsidian, Peony, Porcelain та Iris.

Окремий витік розкрив ціни Google Pixel 10a для європейського ринку. Версія з 128 ГБ вбудованого сховища коштуватиме €500, а варіант із 256 ГБ — €600. Фірмові чохли в колір корпусу продаватимуть за €20. Початкова ціна на €50 нижча, ніж у Pixel 9a минулого року. За наявною інформацією, модель на 128 ГБ буде доступна у всіх чотирьох кольорах, тоді як версія на 256 ГБ — лише в кольорі Obsidian.

Спецпроєкти
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Джерело: gsmarena 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Швидкий обмін файлами між Android та iPhone: Google подружив Quick Share та AirDrop
На Apple iPhone 17 Pro Max встановили iPadOS — він отримав аналог DeX від Samsung
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
Проєкт Aluminium OS: що відомо про нову ОС Google на основі Android для ПК
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Перший погляд на редактор облич Google Photos — зручне роздільне редагування на групових фото
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій
Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки
Вийшли Huawei Mate 80 і 80 Pro: 8000 ніт, Wi-Fi 7+ та ціна до $1800
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати