Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу

Pixel 10a без сюрпризів: знайомий дизайн, старий чип і нові ціни

У мережу потрапив офіційний рендер Google Pixel 10a. На перший погляд смартфон виглядає майже так само, як Pixel 9a, і це очікувано. Компанія раніше заявляла, що змінює дизайн Pixel раз на 2–3 роки. З огляду на те, що Pixel 9a вже отримав оновлений зовнішній вигляд порівняно з 8a, нових дизайнерських рішень у серії a варто чекати не раніше Pixel 11a.

Раніше вже з’являлася попередня інформація про Pixel 10a, яка підтверджувала збереження дизайну. Новий витік лише закріплює це: смартфон матиме 6,3-дюймовий дисплей (фактична діагональ — 6,285 дюйма). Моделей із таким розміром екрана на ринку небагато, особливо в цьому ціновому сегменті. Рамки навколо дисплея залишаються доволі товстими, що типово для доступних моделей.

Задня камера майже не виступає над корпусом. Модуль камери зберігає подвійну конфігурацію, хоча сам блок виглядає трохи більшим. За витоками, смартфон отримає основний модуль із 48 Мп сенсором (об’єктив з діафрагмою f/1.7) та ультраширококутний модуль 13 Мп (діафрагма f/2.2).

Дисплей — OLED-панель із частотою оновлення 120 Гц, але без LTPO-технології. Акумулятор залишиться таким самим, як у Pixel 9a: місткість 5100 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 23 Вт. У цьому плані змін не передбачають.

За даними з витоків вихідного коду, Pixel 10a працюватиме на процесорі Tensor G4 — тому самому, що й у Pixel 9a. Його доповнять 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 3.1 місткістю 128 ГБ або 256 ГБ. Новіший Tensor G5 демонструє помітний приріст продуктивності порівняно з G4, але навіть він поступається флагманським рішенням Qualcomm і MediaTek.

Очікується, що Google Pixel 10a представлять раніше, ніж попередника. Якщо Pixel 9a показали у середині березня, то наступника можуть випустити вже 17 лютого. Смартфон планують продавати у чотирьох кольорах: Obsidian, Berry, Fog і Lavender. Для порівняння, Pixel 9a був доступний у кольорах Obsidian, Peony, Porcelain та Iris.

Окремий витік розкрив ціни Google Pixel 10a для європейського ринку. Версія з 128 ГБ вбудованого сховища коштуватиме €500, а варіант із 256 ГБ — €600. Фірмові чохли в колір корпусу продаватимуть за €20. Початкова ціна на €50 нижча, ніж у Pixel 9a минулого року. За наявною інформацією, модель на 128 ГБ буде доступна у всіх чотирьох кольорах, тоді як версія на 256 ГБ — лише в кольорі Obsidian.

Джерело: gsmarena 1, 2