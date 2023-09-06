Новини Софт 06.09.2023 о 10:51

Google випустила українську версію Lookout — ШІ-застосунку для людей із вадами зору

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Юрій Орос

Автор новин

Google оголосила про підтримку 11 нових мов включно з українською в застосунку Lookout, який використовує алгоритми штучного інтелекту для допомоги людям із вадами зору.

Під час використання Lookout українською, можна скористатися 3 різними режимами: тексту, документу та дослідження.

  • За допомогою режиму документа можна зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в Google Документах.
  • Режим дослідження використовує комп’ютерний зір для ідентифікації об’єктів, що може бути особливо корисним, за потрапляння в незнайоме місце. Так можна дізнатися, що навколо. Наприклад, меблі або домашній улюбленець.
    Google випустила українську версію Lookout — ШІ-застосунку для людей із вадами зору
  • Режим тексту найкраще підійде, коли потрібно прослухати невелику кількість тексту. Наприклад повідомлення в месенджерах чи з листи на електронній пошті.
    Google випустила українську версію Lookout — ШІ-застосунку для людей із вадами зору

Lookout запустився в 2018 році, для роботи застосунка достатньо смартфона з 2 ГБ оперативної пам’яті та операційною системою Android 6.0, або новішою.

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