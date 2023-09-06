Google оголосила про підтримку 11 нових мов включно з українською в застосунку Lookout, який використовує алгоритми штучного інтелекту для допомоги людям із вадами зору.

Під час використання Lookout українською, можна скористатися 3 різними режимами: тексту, документу та дослідження.

За допомогою режиму документа можна зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в Google Документах.

можна зробити знімок та озвучити цілі сторінки тексту в текстовому форматі або в Google Документах. Режим дослідження використовує комп’ютерний зір для ідентифікації об’єктів, що може бути особливо корисним, за потрапляння в незнайоме місце. Так можна дізнатися, що навколо. Наприклад, меблі або домашній улюбленець.



використовує комп’ютерний зір для ідентифікації об’єктів, що може бути особливо корисним, за потрапляння в незнайоме місце. Так можна дізнатися, що навколо. Наприклад, меблі або домашній улюбленець. Режим тексту найкраще підійде, коли потрібно прослухати невелику кількість тексту. Наприклад повідомлення в месенджерах чи з листи на електронній пошті.



Lookout запустився в 2018 році, для роботи застосунка достатньо смартфона з 2 ГБ оперативної пам’яті та операційною системою Android 6.0, або новішою.