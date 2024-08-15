Google випустила зарядний пристрій на 45 Вт ─ універсальний для лінійки Pixel і багатьох Chromebook

В нових смартфонах Pixel 9 Pro вперше для серії Pixel реалізовано швидку зарядку потужністю 45 Вт. І хоча під час презентації Made by Google не знайшлося часу анонсувати також відповідний зарядний пристрій, він вже надійшов у продаж в онлайн-магазині компанії.

Новий зарядний пристрій потужністю 45 Вт замінює попередній стандартний зарядний пристрій Google на 30 Вт. Новинка має більш округлий дизайн, ніж варіантна 30 Вт, і переміщує порт USB-C на нижню частину замість того, щоб розташовувати його на одній лінії зі штекером. Це полегшить надійне підключення до настінної розетки, але може спричинити скупчення кабелів на подовжувачі.

Новий зарядний пристрій повністю перекриває потреби в потужності для більшості пристроїв Google. Наприклад, складаному смартфону Pixel 9 Pro Fold достатньо 21 Вт. 45 Вт також достатньо для планшета Pixel і багатьох пристроїв Chromebook.

Зарядний пристрій Google 45W USB-C Power Charger вже доступний для попереднього замовлення в онлайн-магазині Google за ціною $29,99. Постачання розпочнуться з наступного тижня.

Слід зазначити, що на ринку існують значно компактніші та доступніші зарядні пристрої потужністю 45 Вт від інших виробників. Наприклад, Anker пропонує такі пристрої за ціною менш ніж $20.

Джерело: The Verge

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