Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei

Google повідомила постачальникам почати виробництво своїх смартфонів Pixel в Індії в наступному кварталі, в рамках свого плану відвантажити понад 10 млн телефонів Pixel цього року, згідно зі звітом Nikkei.

У жовтні минулого року компанія Google заявила, що почне виробництво смартфонів в Індії, а її флагманський смартфон Pixel 8 буде доступний там у 2024 році, оскільки вона зосереджується на ключовому зростаючому ринку.

Цей крок також допоможе Google диверсифікувати ланцюжок постачання від Китаю, передає Reuters. Технологічний гігант підготує виробничі лінії для своїх флагманських смартфонів Pixel 8 Pro протягом найближчих тижнів і почне виробництво телефонів у квітні-червні, йдеться у повідомленні з посиланням на «обізнані» джерела.

У звіті не сказано, скільки телефонів Google планує виготовити в Індії, а також чи будуть саме ці смартфони продаватися в країні, чи йтимуть на експорт.

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