Новини IT-бізнес 22.02.2024 о 12:02 comment views icon

Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei

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Юрій Орос

Автор новин

Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei

Google повідомила постачальникам почати виробництво своїх смартфонів Pixel в Індії в наступному кварталі, в рамках свого плану відвантажити понад 10 млн телефонів Pixel цього року, згідно зі звітом Nikkei.

У жовтні минулого року компанія Google заявила, що почне виробництво смартфонів в Індії, а її флагманський смартфон Pixel 8 буде доступний там у 2024 році, оскільки вона зосереджується на ключовому зростаючому ринку.

Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei

Цей крок також допоможе Google диверсифікувати ланцюжок постачання від Китаю, передає Reuters. Технологічний гігант підготує виробничі лінії для своїх флагманських смартфонів Pixel 8 Pro протягом найближчих тижнів і почне виробництво телефонів у квітні-червні, йдеться у повідомленні з посиланням на «обізнані» джерела.

У звіті не сказано, скільки телефонів Google планує виготовити в Індії, а також чи будуть саме ці смартфони продаватися в країні, чи йтимуть на експорт.

Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei

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