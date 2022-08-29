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Google запускає SDK, що дозволить Android-застосункам працювати на різних пристроях та операційних системах

Google запускає SDK, що дозволить Android-застосункам працювати на різних пристроях та операційних системах

Компанія Google прагне спростити створення Android-застосунків, які якимось чином підключаються до різних пристроїв. Компанія запускає новий SDK для декількох пристроїв, що містить інструменти, необхідні розробникам, щоб їх застосунки добре працювали як на Android-пристроях, так і на пристроях не на базі ОС Android, таких як смартфони, планшети, телевізори, автомобільні системи та ін.

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Передбачається, що новий SDK дозволить розробникам виконувати три ключові завдання зі своїми застосунками:

  • виявляти пристрої поблизу,
  • встановлювати безпечні з’єднання між пристроями;
  • розміщувати застосунок на кількох пристроях.

За даними Google, SDK для різних пристроїв використовує Wi-Fi, Bluetooth та надширокосмуговий діапазон для забезпечення можливості підключення кількох пристроїв.

Google описує різні варіанти використання свого SDK для різних пристроїв, і схоже, що він може стати в пригоді в багатьох випадках. Наприклад, він може дозволити кільком користувачам на різних пристроях вибирати елементи з меню під час створення групового замовлення їжі, позбавляючи необхідності носити телефон по кімнаті. Він також може дозволити продовжити читання статті з того місця, де користувач зупинився при перемиканні з телефону на планшет. Додатково SDK дозволить пасажирам в автомобілі поділитися певним географічним місцем на карті з системою навігації автомобіля.

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SDK для різних пристроїв зараз доступний в попередній версії для розробників і поки працює тільки з телефонами й планшетами на базі Android. Зрештою Google хоче додати підтримку інших Android-пристроїв та ОС, відмінних від Android, включаючи iOS та Windows, але поки не повідомляється, коли це станеться.

Джерело: The Verge


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