Google запустила освітній сайт для дітей, які вчаться читати

Компанія Google випустила браузерну версію свого Android-додатка Read Along – спеціальний сайт для дітей, що полегшує навчання читання. Поки що він перебуває у стадії бета-тестування.

Сайт Read Along включає сотні ілюстрованих оповідань для декількох різних рівнів читання. Після вибору оповідання дитина починає читати у мікрофон свого пристрою. Слова виділяються синім кольором після прочитання, а неправильно сказані слова підкреслюються червоним. Після натискання на підкреслене слово віртуальний помічник Diya скаже його.

Сайт підтримує роботу з браузерами Chrome, Firefox та Edge. Google обіцяє незабаром додати підтримку інших браузерів, включаючи Safari. Історії на сайті доступні такими мовами: англійська, хінді, гуджараті, бенгальська, телугу, маратхі, тамільська, іспанська та португальська.

Google також додала нові історії в колекцію Read Along, які будуть доступні пізніше цього року як вебверсії, так і версії для Android. До них відносяться адаптації контенту від творців дитячих відео USP Studios та ChuChu TV, а також книги з алфавіту та фонетики від освітньої компанії Kutuki.

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Додаток Read Along для Android було запущено у 2019 році, і з того часу ним скористалися понад 30 млн дітей. Поява вебверсії не лише надасть дітям більшого вибору доступних пристроїв, а й дозволить багатьом читати на великих екранах. Вчителі раніше зазначали, що це буде важливо для молодших школярів, особливо з порушеннями зору.

Джерело: The Verge