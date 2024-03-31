Гра Hermetica зі Steam оживлює середньовічні химерні ілюстрації

Журналісту PC Gamer Крістоферу Лівінгстону довелося пограти у Hermetica на конференції розробників ігор у Сан-Франциско. Демо гри є в Steam. Її дія відбувається в Толедо, в Іспанії 16 століття, і вона наповнена персонажами дивакуватих ілюстрацій до середньовічних книг та карт.

Равлик з головою людини, наполовину чорниця, наполовину монстр, гоблін верхи на триголовій двоногій ящірці, щур на двох ногах біля величезної ріпи з людським обличчям. Великий кролик може вкусити за обличчя, та відтяти голову. Чоловік без голови, але з величезним обличчям на торсі бігав ареною, розмахуючи руками та обсипав персонажа отрутою. Була бійка з равликом головою оленя, який не ковзав, а скакав. Потім був олень із гострими рогами та головою жінки. Це все було тільки на другій арені.

У Hermetica персонаж гравця, алхімік, стикається з купою монстрів на кожному рівні під час переміщення від клітини до клітини на карті. Персонаж не просто стоїть, а рухається, як і вороги. Клітини арени всіяні пастками: деякі можуть затримати на місці на кілька ходів, у калюжу з водою може влучити блискавка, є пастка, яка викликає істоту, котра несе персонажа до віддаленої клітини.

Кожна карта має схему руху, під час атаки персонаж також пересувається уперед. Рівні містять алхімічні інгредієнти, які можна збирати під час пересування та використати їх у своїй лабораторії, щоб готувати покращення для проходження.

Ситуація погіршується вночі. Якщо швидко не пройти денний бестіарій, сонце зайде, арена потемніє, і без свічки можна буде побачити лише кілька клітин. Окрім звичайних монстрів, ніч породжує вампірів — і вони не дуже схожі на стандартний образ Дракули. Бліді, кремезні, голі маленькі демони з відкритими грудьми та шкірястими крилами, удвічі ширшими за їхні тіла. Їхній укус наведе прокляття, яке можна вилікувати тільки святою водою. Сонце зрештою зійде знову, вбивши вампіра, якщо він ще живий.

Зрештою, істота, яка має нижню частину тулуба грифа та жіночу голову добила персонажа журналіста. Персонаж був озброєний тільки ножем, що дивно для алхіміка. Можливо, гра має давати ще якусь більш аутентичну зброю. Термін виходу гри — «незабаром», але оцінити демо можна вже зараз.

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