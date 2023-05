Гра Speed Crew від української студії Wild Fields вже доступна для попереднього замовлення на Nintendo Switch за ціною $20

Сьогодні в магазині Nintendo Switch eShop стала доступна для попереднього замовлення нова гра Speed Crew від української студії Wild Fields. Це кооперативна паті-гра про роботу механіків автоперегонів.

Курс Python з Minecraft Python з Minecraft для тих, кому від 12 років Для майбутніх богів розробки Записатись на курс

Гра Speed Crew виконана у сеттінгу автоперегонів. Вона в рівній мірі поєднує в собі спонтанний хаос та ефективну стратегію. У день перегонів механікам потрібно буде впоратися з цілою низкою завдань, серед яких: заміна шин, заправка, рихтування кузова за допомогою кувалди. Більшість способів ремонту складаються з багатьох етапів, тому лише найбільш натреновані майстри зможуть отримати золото в кінці заїзду. Тим паче, що команді піт-стопу доведеться змагатись також із динамічним середовищем. Рухома підлога, раптові землетруси, зміна погоди та зачинені ворота — все це додає родзинки навіть до найпростішого піт-стопу. Допоки машина не заїде в піт-бокс, невідомо які пошкодження чи проблеми доведеться лагодити. Тому навіть організована піт-бригада може опинитися в центрі хаосу, а долі секунди на прийняття рішень можуть стати різницею між перемогою та поразкою.

Грати в Speed Crew можна як одній людині, так і в команді до чотирьох гравців. Команду можна створити як на одній консолі, так і онлайн, незалежно від місця перебування друзів. В грі реалізований широкий спектр можливостей кастомізації персонажів та транспортних засобів. Автори Speed Crew надихались легендами автоспорту та пропонують чемпіонати різних епох: від 70-х до 00-х.

https://www.youtube.com/watch?v=57glS_hgUzU

Гра Speed Crew зʼявилася у Nintendo Switch eShop разом з можливістю передзамовлення. Офіційна ціна становить $19,99 / €19,50. Фактичний реліз заплановано на 8 червня, хоча раніше озвучувалася дата 6 червня.

Варто зазначити, що у березні Speed Crew отримала нагороду GDC Best in Play на конференції GDC 2023 у Сан-Франциско. Також зʼявилась сторінка у Steam, і команда розробників буде приймати учать в червневому фестивалі демо-версів Steam Next Fest. Вихід Speed Crew на ПК заплановано на третій квартал. Реліз на Playstation та Xbox відбудеться до кінця 2023 року.