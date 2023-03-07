Speed Crew – гра про роботу механіків автоперегонів від української студії Wild Fields

Українська компанія Wild Fields повідомила про майбутній випуск гри Speed Crew для консолі Nintendo Switch. Це кооперативна паті-гра у сеттінгу автоперегонів, яка поєднує в собі спонтанний хаос та ефективну стратегію. Перевтілившись у членів гоночної команди, гравці повинні ремонтувати боліди, щоб повернути своїх пілотів на трасу якнайшвидше.

Механікам потрібно виконувати чимало роботи: проводити заміну шин, заправляти гоночний автомобіль, ремонтувати та рихтувати болід. А сам ремонт може складатись з декількох етапів. Лише найвправніші механіки здатні забезпечити перемогу своєму гонщику. Щоб життя не здавалося простим, команді піт-стопу доведеться змагатись також із динамічним середовищем. Рухома підлога, раптові землетруси, зміна погоди та зачинені ворота — все це додає родзинки навіть до найпростішого піт-стопу. Це не єдині сюрпризи гри. Допоки машина не заїде в піт-бокс, невідомо які пошкодження чи проблеми доведеться лагодити. Тому навіть організована піт-бригада може опинитися в центрі хаосу, а долі секунди на прийняття рішень можуть стати різницею між перемогою та поразкою.

Грати в Speed Crew можна як одній людині, так і в команді до чотирьох гравців. Команду можна створити як на одній консолі, так і онлайн, незалежно від місця перебування друзів. В грі реалізований широкий спектр можливостей кастомізації персонажів та транспортних засобів. Автори Speed Crew надихались легендами автоспорту та пропонують чемпіонати різних епох: від 70-х до 00-х.

Гра Speed Crew буде доступна на Nintendo Switch з 6 червня, а також на платформах ПК, Playstation та Xbox до кінця 2023 року.