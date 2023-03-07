Новини Ігри 07.03.2023 о 16:00

Speed Crew – гра про роботу механіків автоперегонів від української студії Wild Fields

Вадим Карпусь

Автор новин

Українська компанія Wild Fields повідомила про майбутній випуск гри Speed Crew для консолі Nintendo Switch. Це кооперативна паті-гра у сеттінгу автоперегонів, яка поєднує в собі спонтанний хаос та ефективну стратегію. Перевтілившись у членів гоночної команди, гравці повинні ремонтувати боліди, щоб повернути своїх пілотів на трасу якнайшвидше.

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Механікам потрібно виконувати чимало роботи: проводити заміну шин, заправляти гоночний автомобіль, ремонтувати та рихтувати болід. А сам ремонт може складатись з декількох етапів. Лише найвправніші механіки здатні забезпечити перемогу своєму гонщику. Щоб життя не здавалося простим, команді піт-стопу доведеться змагатись також із динамічним середовищем. Рухома підлога, раптові землетруси, зміна погоди та зачинені ворота — все це додає родзинки навіть до найпростішого піт-стопу. Це не єдині сюрпризи гри. Допоки машина не заїде в піт-бокс, невідомо які пошкодження чи проблеми доведеться лагодити. Тому навіть організована піт-бригада може опинитися в центрі хаосу, а долі секунди на прийняття рішень можуть стати різницею між перемогою та поразкою.

Грати в Speed Crew можна як одній людині, так і в команді до чотирьох гравців. Команду можна створити як на одній консолі, так і онлайн, незалежно від місця перебування друзів. В грі реалізований широкий спектр можливостей кастомізації персонажів та транспортних засобів. Автори Speed Crew надихались легендами автоспорту та пропонують чемпіонати різних епох: від 70-х до 00-х.

Гра Speed Crew буде доступна на Nintendo Switch з 6 червня, а також на платформах ПК, Playstation та Xbox до кінця 2023 року.


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