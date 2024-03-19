«Аколіт» — трейлер нового серіалу у всесвіті «Зоряних війн» (прем’єра на Disney+ 4 червня)

Серіал розповість про події, що відбувалися наприкінці Епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза» (1999).

Дівчина, яка колись була падаваном, та її майстер-джедай розслідують серію злочинів, однак на їхньому шляху до розгадки постає куди більш небезпечна сила, ніж вони могли уявити.

«Аколіт» створений Леслі Гедленд («Матрьошка»), яка виступає шоуранеркою та виконавчою продюсеркою разом з Кетлін Кеннеді, Саймоном Емануелем, Джеффом Ф. Кінгом і Джейсоном Мікаллефом. Також Гедленд зрежисувала пілотну серію.

Серед акторського складу: Амандла Стенберг («Голодні ігри», «Чужа ненависть»), Лі Джон Дже («Гра в кальмара»), Менні Джасінто, Джоді Тернер-Сміт, Дафні Кін, Ребека Гендерсон, Чарлі Барнетт, Дін-Чарльз Чепмен і Керрі-Енн Мосс.

Перші два епізоди серіалу вийдуть на Disney+ 4 червня.

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