GrammarlyGO – нове рішення на основі генеративного ШІ для роботи з текстами (українці зможуть отримати доступ одними з перших)

Українська компанія Grammarly анонсувала нове рішення для роботи з текстами – GrammarlyGO. Це контекстно-залежний помічник, який працює на основі генеративного штучного інтелекту. Він покликаний розширити творчі можливості та підвищити продуктивність при роботі з текстами.

За задумом авторів, GrammarlyGO пропонуватиме унікальні, релевантні, контекстно-залежні пропозиції, які враховують особистий стиль написання. Інструмент зможе за запитом пропонувати допомогу безпосередньо в додатках, де люди пишуть, чи це ланцюжок повідомлень електронної пошти, чи повноформатний документ.

GrammarlyGO дозволяє переписувати текст, змінюючи його тон або довжину. Також на підставі підказок користувача ШІ здатний «складати високоякісний текст, заощаджуючи час на пошуку ідеальних слів». При цьому враховується контекст, стиль написання та цілі. Ще новий інструмент може служити партнером з розробки ідей або мозкового штурму. Додатково GrammarlyGO може швидко аналізувати контекст електронних листів та готувати продуману відповідь.

Бета-версію GrammarlyGO почнуть впроваджувати у квітні для всіх клієнтів Grammarly Premium, Grammarly Business та Grammarly for Education, а також користувачів безплатного плану Grammarly у деяких країнах. Одними з перших випробувати новий інструмент зможуть користувачі в Україні, а також США, Канаді, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, Німеччині та Польщі. Також у квітні відкриється доступ до GrammarlyGO для сторонніх розробників через Grammarly Text Editor SDK.

Джерело: grammarly