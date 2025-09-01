Гравець випадково пройшов Cyberpunk 2077 без покращень кіберімплантів

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Хлопець випадково дізнався, що Cyberpunk 2077 можна пройти без жодного покращення імплантів.

Користувач Reddit розповів, що його брат пройшов всю гру виключно зі стартовими кіберімплантами. Виявилося хлопець просто не розібрався, що імпланти можна змінювати та прокачувати. Тобто він не планував робити челендж або перевірити гру на варіативність, а просто зрозумів не механіку.

Користувач здивувався, що для проходження основної сюжетної лінії можна ігнорувати покращення імплантів. Хлопцю вдалося закрити всю сюжетку, зокрема й фінальну битву проти Адама Смешера. Перемогти боса вийшло з шостої спроби — без уповільнення часу, без додаткових модифікацій тіла, без знаменитих клинків чи броньованих рук. Лише V з базовим набором стартових імплантів.

“Бро грав просто в punk 2077”, — стали кепкувати в коментарях.

При цьому подібне проходження Cyberpunk 2077 не є чимось новим для фанатів — на YouTube це окремий формат челенджів, який добирається навіть на DLC Phantom Liberty. Хоча в коментарях вказували, що насправді це не важко. Інший гравець за допомогою модів прибрав оптику Kiroshi і стандартний імплант руки Ballistic Coprocessor, а потім спокійно пройшов гру.

Один з прикладів челенджу, де проходили Cyberpunk 2077 як звичайна людина

У коментарях також нагадали, що інтерфейс гри далеко не завжди пояснює механіки належним чином. Тож ситуація, коли новачок просто не чіпає систему кіберімплантів, виглядає цілком реальною. Проте враховуючи назву гри — було важко не здогадатися, що для чогось була потрібна та функція. Принаймні в нього буде шанс виправитися з першої спроби в Cyberpunk 2, яка перебуває на стадії препродакшену. Наразі CD Projekt RED збільшує команду, аби вони ще більше уваги приділили оточенню та другому місту, схожому на “Чикаго, що пішло шкереберть“.

Джерело: The Gamer