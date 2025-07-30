Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків

Grounded 2 / Obsidian

Grounded 2 офіційно з’явилася в ранньому доступі — і баги не завадали користувачам хвалити проєкт. У Steam 78% гравців позитивно оцінили продовження як таке, що стане вдосконаленою версією оригіналу.

Попри сирість, фанати survival-жанру вже хвалять контент, гумор і оновлений геймплей. Найбільші плюси — масштаб і нові фічі. Локація Brookhollow Park тепер утричі більша, ніж мапа в першій частині. Obsidian розширила місцеву фауну так званими Buggies: прирученими комахами, які слугують транспортом, бойовими союзниками і навіть мобільними складами для ресурсів.

Ще з’явився багатофункціональний Omni-Tool — тепер лопата, сокира й молоток об’єднані в один інструмент, що значно спрощує життя в грі. Нарешті можна звільнити інвентар від купи зайвого заліза. Але ідея не всім припала до душі — гравці критикують реалізацію, а не саму концепцію. Щоб рубати дерева або копати, доводиться постійно тримати кнопку E, замість звичного перетягування інструмента в руку.

Але без проблем не обійшлося. Навіть на потужних ПК гра помітно фризить, видає просідання FPS і страждає від мікролагів. Частина гравців жаліється на краші, баги зі звуком, зависання ворогів у текстурах і нестабільне підключення в кооперативі. Інші проблеми — відсутність DLSS/FSR, мінімальні налаштування графіки і незавершені області мапи. Останній пункт логічний, адже наразі доступний лише перший акт. Частина регіонів поки закрита стрічками «під будівництвом», а доступну локацію будуть допрацьовувати.

«Не звертайте уваги на хвилю негативних відгуків, які скиглять про проблеми з продуктивністю — наче хтось справді чекав ідеального AAA-релізу у 2025 році. Благословіть їхні невинні маленькі серця», — пишуть у відгуках.

Крім цього, думки користувачів приблизно такі:

«Здається, багато хто не розуміє, що це ранній доступ. Гра ще не завершена. Мені вона дуже подобається — особливо в порівнянні з першою частиною. Я ще після першої гри знав, що, як тільки вийде друга, одразу куплю. І таки купив».

«Наразі гра просто феноменальна — принаймні в одиночному режимі на потужному комп’ютері. Будь ласка, додайте опції для вимкнення “агресивних” функцій Unreal Engine, таких як lumen, і попрацюйте над мережею для мультиплеєра. Більше графічних налаштувань = більше сумісності для гравців».

«Знайомі персонажі, атмосферна музика з кінця 80-х, ті самі баги, покращена графіка. На жаль, поки що гра погано оптимізована».

Та попри технічні негаразди, більшість гравців лишають позитивні відгуки — Grounded 2 хвалять за контент, подачу та потенціал. Obsidian знову зробила ставку на фірмовий стиль, бо останнім часом її надихає природа, як-от нещодавній приклад грибною Avowed. Деякі вже назвали проєкт «листом любові» до першої частини — з кращим дизайном і зручнішим геймплеєм.

Grounded 2 вийшла 29 липня 2025 року в ранньому доступі та вже доступна на ПК і Xbox. Грати можна через Steam, Xbox Game Pass і Xbox Cloud Gaming із кросплатформними збереженнями. Наразі вона доступна за ₴999.