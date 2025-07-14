Новини Ігри 14.07.2025 comment views icon

GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки
Rockstar & GTA: San Andreas / GTA 1991

Після семи років розробки автори моду GTA 1991 готуються вперше показати свій проєкт публічно.

Презентація вступної місії, кат-сцен та діалогів запланована на серпень, повідомив розробник deltaCJ. Моддери вирішили виправити помилки розробників: для Liberty City та Vice City вийшли приквели, але San Andreas так і не отримала свого спін-оффа. Тому на сцені з’являється неофіційне продовження GTA 1991.

Розробка моду триває з 2018 року, в якому розкриють події до повернення CJ (Карла Джонсона) на Grove Street. Головним героєм зроблять Маленького Диявола (Little Devil), якого згадували в оригінальній GTA: San Andreas один раз під час місії Sweet & Kendl. Про нього нічого не відомо, за винятком того, що учасник банди помер між 1987 і 1992 роками, ймовірно, під час перестрілки. Його могила розташована на кладовищі у Вайнвуді.

GTA 1991 на підході: мод-приквел для San Andreas покажуть у серпні після 7 років розробки
Rockstar & GTA: San Andreas / GTA 1991

Команда модерів не зупинилася на кількох нових місіях, а розширила доповнення. У GTA 1991 буде окрема система торгівлі наркотиками, що пов’язана з сюжетною лінією про епідемію крек-кокаїну в Лос-Сантосі. Сам мод описують як повну конверсію: нові моделі, нові анімації, новий сценарій.

«Якщо озирнутися назад на 2018 рік, потім на 2020-й з COVID, аж до сьогодні… я, мабуть, вклав у проєкт тисячі та тисячі годин. Я маю на увазі, що тільки в 3DS Max у мене більше тисячі годин, і, напевно, стільки ж у Sanny Builder та купі інших програм для моддінгу», — згадує deltaCJ.

Команда за цей час виросла. У розробників є окремий офіс, де вони займаються motion capture та анімаціями, а сам сценарій мода кілька разів переписували.

«До серпня ми плануємо представити першу вступну місію: кат-сцени з діалогами та саму місію. Після цього я хочу поступово викладати окремі фрагменти, які призведуть до більшого релізу або навіть нових презентацій і роликів. На цьому етапі я, можливо, навіть залишу посилання десь в інтернеті, щоб усі змогли завантажити мод», — розповідає deltaCJ.

Що покажуть у серпні — трейлер чи ігровий фрагмент — поки не уточнюють. Тоді побачимо, чи вийде в результаті щось цікаве, а не наша версія з ТЦК та призовниками. Тим часом Rockstar змушує інші ігрові студії панікувати після того, як перенесла GTA 6 та заінтригувала гравців можливою появою дітей вперше в серії.

Джерело: PC Gamer

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