В новому трейлері GTA 6 помітили дитину — це вперше для серії

GTA 6 стане революційною для «золотої» серії Rockstar — у сучасному Вайс-Сіті можуть з’явитися діти.

Принаймні, так вважає частина фанатів, які під мікроскопом видивлялися трейлер і скриншоти студії. У мережі вже розмірковують, чи змінить Grand Theft Auto свої традиції навмисно уникати дітей в шостій частині.

Rockstar нещодавно опублікувала нову порцію матеріалів до GTA 6. Одразу після другого трейлера з’явились десятки скриншотів у високій роздільності. Саме їх гравці стали вивчати по піксель за пікселем. Один із таких скринів викликав особливу реакцію — на ньому, за словами гравців, видно дитину. Це припускали ще в грудні 2023 року, коли в першому трейлері на тлі сцени з дівчиною в багнюці помітили маленькі фігури, але тепер деталь видно чіткіше.

Головне питання зараз — це справді дитина або просто персонаж із маленьким зростом? Дехто впевнений, що це дитина, а інші схиляються до NPC із низькою моделлю. Але якщо фанати розкрили таємницю, то це буде перший випадок в історії GTA, коли в ігровому світі серії з’являється неповнолітній персонаж. У Red Dead Redemption 2, на відміну від GTA, діти були — хоч і вкрай обмежено.

Поки що невідомо, яку роль ці персонажі можуть відігравати. Якщо Rockstar дійсно введе дітей, найімовірніше, вони будуть або лише в кат-сценах, або обмежено-інтерактивні. Традиційно GTA отримує високий віковий рейтинг, тому дітей уникають через юридичні та етичні наслідки. У випадку, якщо вони будуть інтерактивними, їх не можна буде кривдити. Але ми-то знаємо, що 100% після релізу ПК-версії знайдуться моддери та обійдуть обмеження. Наприклад, у Fallout 3 спільнота вже створювала моди, які знімали захист з NPC-дітей. GTA навряд чи стане винятком, якщо діти таки з’являться.

Rockstar поки що ніяк не коментує здогадки фанатів. GTA 6 має вийти у 2026 році, оскільки її реліз перенесли. Незадовго після цього виклали другий трейлер, який на 50% складається з геймплею. Лише за добу він набрав 475 млн переглядів за добу. Окрім дітей шанувальники видивлялися нову PlayStation.

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Джерело: Insider Gaming