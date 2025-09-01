Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців

Roblox / Steam

Брейнрот допоміг Roblox встановити особистий рекорд — 23 серпня на платформі одночасно перебувало 45 млн гравців. Це більше на 5 млн, ніж пік Steam в його кращі дні.

Наразі найпопулярнішим в грі є ігровий режим Steal a Brainrot, де гравці крадуть один в одного “брейнроти” Абсурдний, безглуздий або надто повторюваний контент. Просто загугліть Бомбардіро Крокоділо або Тралалело Тралала, щоб заробити гроші. Такими можуть бути акула з ногами або суміш шимпанзе з бананом. Режим наповнений мемами і хаосом — і саме вона зібрала половину всього онлайну Roblox під час рекорду, каже один з розробників Roblox.

Гендиректор Roblox Девід Базукі підтвердив дані й підкреслив, що йдеться не про окрему гру, а про всю екосистему Roblox. Для порівняння: рекорд Fortnite становить 14,3 млн гравців одночасно, а у Minecraft середній показник — близько 32 млн щодня з піком у 4,2 мільйона.

Якщо хтось не знає, то Roblox — це не звичайна гра, а ціла платформа. Вона неймовірно популярна серед дітей, які створюють там режими за допомогою вбудованих інструментів і діляться ними з іншими. Грати можна з будь-чого: ПК, iOS, Android, PlayStation і Xbox, що значно розширює її аудиторію.

Roblox вже майже 20 років, але лише під час пандемії вона отримала величезний приріст популярності. Сьогодні компанія заробляє понад $2 млрд на рік, а тільки в другому кварталі 2025-го виплатила авторам ігор більше ніж $300 млн. Над топовими режимами працюють цілі команди з мільйонними бюджетами, але в більшості випадків творцями залишаються діти. Вони навіть залучають ШІ-інструменти для своїх ідей.

Монетизація побудована так, що розробникам треба набрати щонайменше 30 000 Robux, щоб вивести їх у реальні гроші. Хоча навіть тоді вони отримують лише третину від еквівалента справжньої валюти. Для порівняння, стандартні комісії у Steam чи App Store виглядають значно м’якшими.

За оцінками, половина американських дітей від 6 до 16 років грають у Roblox, тоді як лише кожен десятий користувач старший за 25. Саме це робить платформу одночасно наймасовішою та найбільш суперечливою. Слабка модерація й величезна дитяча аудиторія створюють додаткові проблеми. Roblox регулярно звинувачують у нездатності захистити неповнолітніх, а в Луїзіані вже триває судовий процес проти компанії. Існує чимало ютуберів, які вишукують тих, хто залицяється до дітей всередині гри, а потім влаштовують підставні зустрічі офлайн.

Але вже 1 вересня, тож активність гравців стане дещо меншою. Нині сперечатися нема сенсу: наразі це одна з найпопулярніших платформ, яка щодня створює та запускає сотні різних світів. Навіть Rockstar, за деякими даними, студія залучила до розробки GTA 6 творців Roblox і Fortnite.

Джерело: Roblox CEO