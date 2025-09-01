Новини Ігри 01.09.2025 comment views icon

Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців
Roblox / Steam

Брейнрот допоміг Roblox встановити особистий рекорд — 23 серпня на платформі одночасно перебувало 45 млн гравців. Це більше на 5 млн, ніж пік Steam в його кращі дні.

Наразі найпопулярнішим в грі є ігровий режим Steal a Brainrot, де гравці крадуть один в одного “брейнроти”Абсурдний, безглуздий або надто повторюваний контент. Просто загугліть Бомбардіро Крокоділо або Тралалело Тралала, щоб заробити гроші. Такими можуть бути акула з ногами або суміш шимпанзе з бананом. Режим наповнений мемами і хаосом — і саме вона зібрала половину всього онлайну Roblox під час рекорду, каже один з розробників Roblox.

Гендиректор Roblox Девід Базукі підтвердив дані й підкреслив, що йдеться не про окрему гру, а про всю екосистему Roblox. Для порівняння: рекорд Fortnite становить 14,3 млн гравців одночасно, а у Minecraft середній показник — близько 32 млн щодня з піком у 4,2 мільйона.

Якщо хтось не знає, то Roblox  — це не звичайна гра, а ціла платформа. Вона неймовірно популярна серед дітей, які створюють там режими за допомогою вбудованих інструментів і діляться ними з іншими. Грати можна з будь-чого: ПК, iOS, Android, PlayStation і Xbox, що значно розширює її аудиторію.

Діти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравцівДіти проти олдів: Roblox перебив Steam за рекордним онлайном з 45 млн гравців

Roblox вже майже 20 років, але лише під час пандемії вона отримала величезний приріст популярності. Сьогодні компанія заробляє понад $2 млрд на рік, а тільки в другому кварталі 2025-го виплатила авторам ігор більше ніж $300 млн. Над топовими режимами працюють цілі команди з мільйонними бюджетами, але в більшості випадків творцями залишаються діти. Вони навіть залучають ШІ-інструменти для своїх ідей.

Монетизація побудована так, що розробникам треба набрати щонайменше 30 000 Robux, щоб вивести їх у реальні гроші. Хоча навіть тоді вони отримують лише третину від еквівалента справжньої валюти. Для порівняння, стандартні комісії у Steam чи App Store виглядають значно м’якшими.

За оцінками, половина американських дітей від 6 до 16 років грають у Roblox, тоді як лише кожен десятий користувач старший за 25. Саме це робить платформу одночасно наймасовішою та найбільш суперечливою. Слабка модерація й величезна дитяча аудиторія створюють додаткові проблеми. Roblox регулярно звинувачують у нездатності захистити неповнолітніх, а в Луїзіані вже триває судовий процес проти компанії. Існує чимало ютуберів, які вишукують тих, хто залицяється до дітей всередині гри, а потім влаштовують підставні зустрічі офлайн.

Але вже 1 вересня, тож активність гравців стане дещо меншою. Нині сперечатися нема сенсу: наразі це одна з найпопулярніших платформ, яка щодня створює та запускає сотні різних світів. Навіть Rockstar, за деякими даними, студія залучила до розробки GTA 6 творців Roblox і Fortnite.

Джерело: Roblox CEO

Популярні новини

arrow left
arrow right
Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
Хідео Кодзіма навчився багатьом трюкам з "вбивства людей" і критикує розробників, які не можуть навіть "розібрати зброю"
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
Алекс Гарленд написав "160 сторінок сценарію" фільму Elden Ring, щоб вмовити Міядзакі на екранізацію
Steam хаотично видаляє моди через скарги тролів
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
"Найкраща реклама Battlefield 6": Call of Duty Black Ops 7 "пасує" в чартах PS Store після нищівної реакції на трейлер
Розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026 року — знижки щомісяця
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
У Resident Evil Requiem буде три ігрові персонажі, — інсайдер
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
Ubisoft розкрила плани на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 вересня, New Game Plus та нові ранги
Тайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
Перший погляд на Коді Роудса у фільмі "Вуличний боєць" — Гайл, його тінь та фірмова зачіска
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати