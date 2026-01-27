GTA 6 вийде без фізичної версії на старті, — інсайдер

GTA 6 / Rockstar

Інсайдери припускають, що на старті не варто очікувати диски GTA 6. Rockstar дуже сильно хоче уникнути зливів.





Про це повідомляє польське видання PPE.pl з посиланням на інсайдера Graczdari. Він раніше точно зливав інформацію про релізи Oblivion: Remastered, версію Microsoft Flight Simulator для PS5 та порт Sonic Racing: CrossWorlds на Switch 2.

За його словами, на цей момент Take-Two не планує запускати фізичну версію GTA 6 одночасно з цифровою. Так компанія намагається зменшити ризик витоків і спойлерів. Магазини отримують диски раніше офіційної дати, а потім “магічним чином” новинки регулярно з’являються на стрімах та YouTube.

Є кілька версій, коли “коробки” з GTA 6 з’являться у продажу. Одні кажуть через три-чотири тижні після цифрового релізу, інші прогнозують початок 2027 року. Остаточного рішення поки немає, але зрозуміло, що Take-Two прагне хоче максимально уникнути витоків не лише під час рекламної кампанії.





Для Rockstar тема витоків особливо болюча. GTA 6 неодноразово з’являлася в мережі раніше офіційно. У 2022 році опублікували понад годину геймплею з ранньої версії, у грудні 2023 року перший трейлер просочився в X на день раніше. Крім того, у 2021 році до релізу витекли матеріали GTA: The Trilogy — Definitive Edition

Нагадаємо, офіційна дата релізу Grand Theft Auto 6 — 19 листопада 2026 року. Гру вже двічі переносили: спочатку вона планувалася на осінь 2025-го, потім на травень 2026-го. Нещодавно важкохворому фанату дозволили пограти в GTA 6 до офіційного релізу, тож фінальна версія гри або максимально наближена до неї вже існує.

Очікується, що більше інформації з’явиться під час фінансового звіту Take-Two на початку лютого. Саме на таких зустрічах компанія раніше вже коментувала статус GTA 6 та плани щодо релізу.

