Нові витоки GTA 6: керування двома протагоністами, система стосунків як в RDR2 та копи для NPC

Останні витоки GTA 6 стверджують, що Rockstar спробує не просто розширити ідеї попередніх частин, а змінити підхід до відкритого світу, персонажів і взаємодії з ними. Однією з новинок на Reddit називають повноцінну систему керування двома протагоністами.

Схожий підхід ми бачили ще в GTA 5, де можна було перемикатися між трьома героями. За чутками, цього разу студія захотіла, щоб герої не просто існували паралельно, окрім місій і кат-сцен. У наступній грі можна буде обирати один із трьох режимів: проходити гру лише за Джейсона, лише за Люсію або ж перемикатися між ними прямо під час геймплею.

Деякі місії спеціально створені під цю механіку. У певних моментах гравець зможе керувати одразу двома героями, наприклад, під час пограбувань чи складних сцен із кількома цілями. Тобто це не сюжетна фішка, а перемикання працюватиме у режимі вільного дослідження світу.

Наступна цікава деталь це система стосунків, схожа на ту, що була в Red Dead Redemption 2. У RDR2 поведінка Артура змінювала ставлення NPC до нього, розвиток подій і навіть фінал історії. У GTA 6 цю ідею хочуть розвинути ще глибше. Рішення гравця впливатимуть не лише на оточення, а ставлення головних героїв один до одного. Їхні взаємини можуть змінюватися залежно від дій гравця, що відкриває різні гілки сюжету. Деякі сцени можуть виглядати по-різному залежно від того, як саме ти грав до цього.

Також інсайдери інтригують поведінкою NPC. Якщо довіряти витокам, GTA 6 отримає найбільш “живий” відкритий світ за всю історію серії. Персонажі матимуть власні звички, розпорядок дня та реагуватимуть на події довкола. Наприклад, NPC можуть викликати поліцію, якщо гравець зайде на їхню територію чи поводитиметься підозріло. А якщо проникнути в чужий будинок, мешканці здатні чинити опір, затримувати гравця або тягнути час до приїзду копів. І хоча деякі механіки знайомі з попередніх частин, цього разу поведінка людей має виглядати значно менш “пластиковою”.

Також кажуть, що навколишній світ у GTA 6 не буде просто декорацією. За витоками, приблизно 70% будівель можна буде відвідати, і чимало з них виявляться справжніми житловими приміщеннями з мешканцями. Якщо туди зайти, то NPC почнуть реагувати на незнайомців і навіть захищати свою територію.

Окремим пунктом згадали поліцію, яка стане розумнішою. Інсайдери стверджують, що копи зможуть оточувати місце злочину, переслідувати гравця більш розумно та проводити справжні розслідування. Рівень розшуку знову досягатиме шести зірок, але сама система стане складнішою, ніж у попередніх частинах.

Однак варто зауважити, що наразі інформація базується лише на словах інсайдерів. Хоча чутки вписуються в загальний масштаб, якщо згадати орієнтовну вартість розробки в $1-2 млрд. GTA 6 давно називають найамбітнішим проєктом студії: очікується система модів і велика робота над онлайн-сервісом. Rockstar вже показувала готовий геймплей і навіть надала ранній доступ одному з важкохворих фанатів, тож очевидно — гра перебуває на фінальній стадії розробки.

Джерело: Tech4Gamers 1, 2, 3