Важкохворий геймер, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу

Маргарита Юзяк

Важко хворий фан, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу
GTA 6 / Rockstar

Rockstar розчулилася через фаната, який хотів встигнути зіграти в GTA 6, але лікарі дали йому лише 6-12 місяців життя. За словами родича, він, найімовірніше, не доживе до релізу гри 19 листопада 2026 року.

Історія з’явилася після допису на LinkedIn від розробника Ubisoft Ентоні Армстронга. Він написав від імені члена своєї родини, в якого діагностували рак.

“Причина, чому я звертаюся, полягає в тому, що він — великий фанат GTA, і з цими останіми новинами може статися так, що він не доживе до виходу GTA 6. У найкращому випадку він піде від нас у той самий місяць, коли вона вийде”, — написав родич.

У дописі він просив Rockstar дати шанс людині хоча б спробувати гру до релізу. Пізніше він оновив його і повідомив, що гендиректор Take-Two Штраус Зельник вийшов на зв’язок із родиною, щоб передати запит далі в Rockstar. Згодом Армстронг написав ще одне оновлення.

“Ми поговорили з ними сьогодні і отримали чудові новини. Це все, що я можу сказати, але дякую вам усім від щирого серця”, — додав він.

Після цього допис зник з LinkedIn, ймовірно, через домовленості про нерозголошення. Але сам факт контакту з боку Take-Two підтвердили кілька джерел, зокрема Insider Gaming.

Скриншот видаленого допису

Важко хворий фан, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізуВажко хворий фан, якому дали "рік життя", зіграє в GTA 6 до релізу

Для Rockstar подібні ситуації не щось нове. У 2018 році компанія вже дозволяла невиліковно хворому фанату зіграти в Red Dead Redemption 2 за кілька тижнів до релізу. Схожий випадок був і в іншій студії. Нещодавно Gearbox дозволила гравцеві з онкологією раніше пограти в Borderlands 4.

Окремо варто згадати, що розробка GTA 6 все ще триває. Раніше журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр писав, що гра ще не завершена повністю, а команда продовжує вирішувати, який контент увійде у фінальну версію. За його словами, Rockstar йде тим самим довгим шляхом розробки, як було з Red Dead Redemption 2.

Офіційно Rockstar нічого не коментувала. Але з огляду на попередні випадки та реакцію Take-Two, схоже, фанат таки отримає шанс побачити GTA 6 раніше за реліз.

Джерело: Games Radar

