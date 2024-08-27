GTA: Tokyo — амбітний проєкт Rockstar, який так і не побачив світ

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Компанія Rockstar Games розглядала можливість створення продовження GTA 3, дія якого мала розгортатися в Токіо. Але зрештою вирішила дотримуватися вже знайомих локацій.

Ця інформація з’явилася завдяки виданню TimeExtension, яке звернулося до анонімного джерела, колишнього співробітника Rockstar, щоб підтвердити знахідки датамайнерів.

Ідея розробки GTA в Токіо виникла після частих візитів співзасновника Rockstar Сема Гаузера до Японії під час рекламної кампанії GTA 3. Токіо видавався цікавим і захопливим містом для нової гри серії, що могло б надати їй свіжого подиху.

Проте реалізація проєкту зіткнулася з низкою перешкод. Головними проблемами стали логістика та культурні особливості. Команді розробників довелося б провести тривалий час у Токіо для детального картографування міста. Крім того, виникли складнощі з адаптацією характерної для серії сатири до японських реалій та створенням відповідного наративу.

Зрештою, Rockstar вирішила триматися перевіреного шляху. Замість експериментів з новою локацією, компанія зосередилася на розвитку вже знайомих гравцям міст, представлених у першій частині Grand Theft Auto. Це рішення призвело до створення Grand Theft Auto: San Andreas у 2004 році, яка стала однією з найкращих ігор в історії.

Попри те, що ідея GTA в Токіо так і не втілилася, вона досі викликає інтерес у фанатів серії. Хоча існує успішна серія Yakuza, яка демонструє відкритий світ Токіо, вона суттєво відрізняється від GTA за стилем та геймплеєм. Можливо, у майбутньому Rockstar все ж наважиться на створення GTA з азійським колоритом.

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Grand Theft Auto 3 вийшла у 2001 році. Ця гра стала революційною для серії GTA та всієї ігрової індустрії. GTA 3 перенесла франшизу у 3D-світ. Дія розгорталася в Ліберті-Сіті – місті, створеному за образом Нью-Йорка. Гра встановила нові стандарти для проєктів із відкритим світом. Вона дала гравцям небачену раніше свободу дій, цікавий сюжет і сатиричний погляд на американську культуру. Успіх GTA 3 зміцнив позиції Rockstar Games серед провідних розробників і визначив майбутнє серії на роки вперед.

Нагадаємо, нещодавно геймери помітили натяк на точну дату виходу GTA 6 в рекламному ролику Rckstar.

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Джерело: Gamesradar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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