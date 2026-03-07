GTA у Fortnite: натхнена грою карта Grand Heist City стартує 14 березня

Grand Heist City / JOGO Studios

Популярний стример і контент-мейкер Андре Ребело, відомий під псевдонімом Typical Gamer, запускає масштабний ігровий проєкт у Fortnite. Його студія JOGO Studios готує до релізу нову карту Grand Heist City, натхнену GTA. Вона з’явиться в грі 14 березня. Розробники описують її як найбільш амбітний проєкт студії на сьогодні.





Grand Heist City — це повноцінний простір-пісочниця з місіями, що переносить атмосферу кримінального екшену у стилі Grand Theft Auto в екосистему Fortnite. Гравці отримають велике місто з відкритим світом, де можна виконувати завдання, брати участь у пограбуваннях та взаємодіяти з іншими учасниками в багатокористувацькому режимі. Розробники обіцяють “хаотичну енергію GTA”, але в рамках системи Fortnite.

Проєкт створили у співпраці з KitBash3D — компанією, яка спеціалізується на створенні масштабних 3D-сцен і віртуальних середовищ. Фінансування частково забезпечила Epic Games через програму Mega Grant.

Запуск карти відбувається на тлі зростаючого інтересу до майбутньої гри Grand Theft Auto VI, реліз якої запланований на листопад 2026 року. Сам Ребело прямо говорить, що його проєкт може стати тимчасовою альтернативою для фанатів серії.





Ребело розповідає, що все життя був фанатом Grand Theft Auto, а свою кар’єру стримера він розпочинав з навчальних відео для іншої франшизи Red Dead Redemption.

“Мені дуже подобається концепція відкритого світу. Я люблю ігри від третьої особи. Саме тому частина моєї любові до Fortnite походить від таких ігор, як Grand Theft Auto, які сформували мій ігровий досвід у молодості.”

За словами розробника, створення великого відкритого світу всередині Fortnite виявилося непростим завданням. Основною технічною проблемою стали обмеження пам’яті, з якими команда бореться з першого дня роботи. Проте JOGO Studios прагнула створити максимально масштабний досвід.

“Ми хотіли зробити великий проєкт — такий, щоб люди, які чекають на Grand Theft Auto VI, могли пограти в нього поки що. Або якщо Grand Theft Auto виявиться занадто дорогою і коштуватиме, скажімо, $100, у нас уже є “натхненна Fortnite версія GTA” у Grand Heist City”, — додав Андре Ребело.

Студія JOGO була заснована Ребело у травні 2024 року. Тоді він пообіцяв інвестувати понад $2 млн у розробку ігор на базі Unreal Engine for Fortnite (UEFN). Карта Grand Heist City також стане першим проєктом студії з внутрішньоігровими покупками.

Розробники вважають, що ринок користувацького контенту в Fortnite вже достатньо зрілий для такого кроку. Загальні виплати авторам через систему UEFN уже перевищили $700 млн, а інші платформи з користувацьким контентом, наприклад Roblox, виплатили розробникам понад $1 млрд.

Операційний директор JOGO Чад Мастард заявляє, що студія “пропонує фанатам достатньо глибокий досвід, щоб вони були готові витрачати гроші”. На його думку, простими картами цього не досягти — вони привертають увагу, але не створюють лояльність.

Для KitBash3D цей проєкт став першою співпрацею зі студією UEFN, хоча компанія вже створювала великі набори активів для Epic Games, зокрема для контенту за мотивами The Walking Dead та Teenage Mutant Ninja Turtles.





