Amazon знімає серіальну адаптацію Like a Dragon: Yakuza — перший сезон вийде на Prime Video 25 жовтня

Виявляється, Amazon працює над екранізацією ігрової франшизи SEGA Like a Dragon: Yakuza і готується випустити готовий результат вже цієї осені.

Режисерами Like a Dragon: Yakuza виступили Таке Масахару («Кохання за 100 єн») і Такімото Кенго («Камен Райдер»), а головну роль виконав Рьома Такеуті («Камен Райдер»). Сценаристи проєкту — Шон Крауч, Накамура Юго, Йосіда Ясухіро і Ямада Кана.

Серіал додадуть на Amazon Prime Video двома партіями по три епізоди: перша вийде 25 жовтня, а друга — 1 листопада. Like a Dragon: Yakuza буде доступний у версіях з субтитрами та дубляжем 30 мовами.

Сюжет серіалу Like a Dragon: Yakuza охопить два періоди часу (1995 та 2005 рр.) і розповість про життя воїна з родини якудза з сильним почуттям справедливості, обов’язку та людяності.

Yakuza: Like a Dragon — серія комп’ютерних рольових ігор, видана SEGA, яка показує життя «лютих, але пристрасних гангстерів» з величезного розважального району Камурочо і демонструє сучасну Японію та драматичні історії таких яскравих персонажів, як Кадзума Кірю.