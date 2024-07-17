GTA 6: три таємничі острови розширять ігровий світ. Що відомо?

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Компанія Rockstar Games готує масштабне оновлення для своєї популярної серії Grand Theft Auto. За інформацією з різних джерел, шоста частина гри запропонує гравцям не лише основну локацію у вигаданому штаті Леоніда, але й три додаткових острови.

Відомий інсайдер Тайлер Маквікер (Tyler McVicker) натякнув на появу Куби в грі. Інше джерело повідомляє про острів, натхненний Багамами, та ще одну невідому локацію. Ці додаткові території значно розширять ігровий світ порівняно з попередньою частиною серії.

Розробники прагнуть зробити більшість будівель у грі інтерактивними, що компенсує дещо менші, ніж геймери очікували, розміри карти. Це нововведення має суттєво підвищити рівень занурення гравців у віртуальний світ.

Реліз GTA 6 запланований на осінь 2025 року. Попри тривалий період очікування, інтерес до гри залишається надзвичайно високим. Перший трейлер вже переглянули понад 200 мільйонів разів, що свідчить про величезний попит на продовження легендарної серії.

Rockstar Games не розкриває всіх деталей про майбутню гру, зберігаючи інтригу. Проте компанія обіцяє, що GTA 6 стане їхнім найамбітнішим проєктом, який встановить нові стандарти в індустрії відеоігор.

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Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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