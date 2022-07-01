Хабі Ламе — «руйнівник лайфхаків» з TikTok — став амбасадором Binance

Відомий «руйнівник лайфхаків» та зірка TikTok Хабане «Хабі» Ламе підписав угоду про партнерство з криптобіржею Binance — сенагелець-TikToker з Італії стане глобальним амбасадором бренду.

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance, за якою стоїть величезна блокчейн-екосистема, співпрацюватиме з Хабі, щоб підвищити обізнаність і впровадження концепції Web3, яку багато хто вважає майбутнім інтернету Web3 або Web 3.0 — концепція нової ітерації розвитку Вебу, який би був децентралізованим та базувався на блокчейнах. Інакше кажучи, Хабі Лейм допоможе Binance популяризувати Web3

Хабі Ламе використовуватиме свій фірмовий стиль для боротьби з деякими хибними уявленнями щодо Web3.0 і співпрацюватиме з Binance у створенні ексклюзивних NFT-колекцій, що дозволить залучити його шанувальників.

Наразі Хабі Ламе є найпопулярнішим автором на TikTok з більш ніж 142 млн фоловерів. Ще 78 млн користувачів стежать за блогером в Instagram. Наприкінці травня Хабі Ламе завітав на церемонію у Каннах, де український кіт Степан отримав престижну нагороду для блогерів World Influencers and Bloggers Award.