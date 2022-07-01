Хабі Ламе — «руйнівник лайфхаків» з TikTok — став амбасадором Binance

Відомий «руйнівник лайфхаків» та зірка TikTok Хабане «Хабі» Ламе підписав угоду про партнерство з криптобіржею Binance — сенагелець-TikToker з Італії стане глобальним амбасадором бренду.
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance, за якою стоїть величезна блокчейн-екосистема, співпрацюватиме з Хабі, щоб підвищити обізнаність і впровадження концепції Web3, яку багато хто вважає майбутнім інтернету Web3 або Web 3.0 — концепція нової ітерації розвитку Вебу, який би був децентралізованим та базувався на блокчейнах. Інакше кажучи, Хабі Лейм допоможе Binance популяризувати Web3
Хабі Ламе використовуватиме свій фірмовий стиль для боротьби з деякими хибними уявленнями щодо Web3.0 і співпрацюватиме з Binance у створенні ексклюзивних NFT-колекцій, що дозволить залучити його шанувальників.
Наразі Хабі Ламе є найпопулярнішим автором на TikTok з більш ніж 142 млн фоловерів. Ще 78 млн користувачів стежать за блогером в Instagram. Наприкінці травня Хабі Ламе завітав на церемонію у Каннах, де український кіт Степан отримав престижну нагороду для блогерів World Influencers and Bloggers Award.
Український кіт Степан отримав престижну нагороду для блогерів та влаштував фотосесію з руйнівником лайфхаків Хабане «Хабі» Леймом
- Хабі Лейм став героєм мемів і TikTok-блогером з найвищими темпами зростання у світі у 2021 році. Італієць отримав світову популярність у соцмережах завдяки коротким роликам, в яких Хабі «руйнує» безкорисні лайфхаки. Перед тим, як стати зіркою TikTok Хабі Лейм втратив роботу на заводі.